Sexe: faire l'amour plus souvent pour être plus efficace au travail

Les bienfaits du sexe sont multiples. En plus d'être bon pour la santé physique et morale, faire l'amour permettrait également d'améliorer ses performances au travail. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs de l'université d'Oregon et de Washington et dont les résultats ont été publiés le 1er mars dans la revue Journal of Management.

Pour parvenir à ce constat, les scientifiques se sont basés uniquement sur les données recueillies auprès de 159 couples mariés et ce, pendant une durée de 15 jours. Selon le Pr Leavitt, interrogé par Le Figaro, ils ont fait ce choix car les couples mariés auraient davantage de rapports sexuels que les autres. De plus, "nous voulions évaluer l’impact de la sexualité habituelle et éviter un biais lié à l’excitation, la nouveauté ou d’autres choses", a-t-il indiqué.

Ils ont alors remarqué que les personnes, ayant le plus de rapports sexuels, étaient de meilleure humeur le lendemain et qu'ils se sentaient plus investis dans leur travail. Au total, les effets bénéfiques du sexe dureraient environ 24 heures.

Pour le Pr Leavitt, "ceux qui souhaitent gérer activement leur investissement et moral au travail devraient faire le choix délibéré de prendre du temps pour le sexe". Et "bien que cette approche compromette sans doute la spontanéité que nous associons habituellement à nos activités intimes, repenser notre vie sexuelle d’une manière plus intentionnelle et planifiée peut remettre au premier plan une activité qui nous soutient biologiquement tant à la maison qu’au travail". Une idée partagée par un conseiller municipal suédois, Per-Erik Muskos, qui a récemment proposé la mise en place de "pauses sexe" rémunérées. Selon lui, cette mesure permettrait aux employés d'améliorer leur productivité et leur santé.

Enfin, le Pr Leavitt met également en garde contre l'impact du stress du travail sur la vie sexuelle. Pour lui, il faudrait se débrancher à la maison de tout smartphone, ordinateur ou tablette "bien que la technologie offre la tentation de rester connecté".