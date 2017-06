Skype: l'Europe touchée par une panne majeure de l'application de messagerie

Pour des raisons encore inexpliquées, le logiciel Skype est inutilisable depuis lundi 19. Un problème est survenu aux alentours de 23h. Le service client de Skype a affirmé à 2h45 ce mardi 20 au matin avoir résolu le problème, mais l'application a de nouveau crashé quelques heures plus tard. Ce bug de l'application est de taille. Des entreprises aux particuliers, les problèmes de connexions touchent de nombreux utilisateurs, qu'ils utilisent des ordinateurs, téléphones ou tablettes.

"Nous sommes au courant d’un incident dans lequel les utilisateurs perdent la connectivité de l’application. Ils ne peuvent pas envoyer ou recevoir des messages. Certains utilisateurs ne peuvent être informés qu’un appel de groupe est en cours. Des retards plus longs dans l’ajout d’utilisateurs à leur liste de contacts sont aussi possibles", a indiqué le géant de la communication.

Selon le site DownDetector, qui analyse les rapports d'erreurs envoyés par des utilisateurs sur de nombreux logiciels, le bug a majoritairement touché la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Skype a déclaré via Twitter: "Un incident est en cours, affectant la possibilité de se connecter à l'application. Nous enquêtons actuellement", sans donner aucune précision sur le problème.

There is an ongoing incident affecting the ability to connect to the application: https://t.co/E2jdK7oUf2 We are investigating, stay tuned!

— Skype Support (@SkypeSupport) 19 juin 2017