Smartphones: comment protéger votre enfant des sites pornographiques?

Les adolescents sont de plus en plus nombreux à regarder des films pornographiques. Telle est la conclusion d'une étude Ifop réalisée pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open) et publiée ce lundi 20. Au total, la moitié des jeunes, âgés de 15 à 17 ans, admettent avoir déjà surfé sur un site porno (51%), soit une proportion en nette hausse en quatre ans (37% en septembre 2013). Et dans la quasi-totalité des cas, cette consultation s'effectue désormais essentiellement sur des sites de streaming gratuits (via un smartphone, un ordinateur ou une tablette). Les supports physiques, eux, sont de plus en plus délaissés pour ce type de pratique. "L’accès au porno est désormais plus simple, plus discret. Il n’y a plus besoin d’entrer dans une démarche proactive qui consiste à entrer dans un vidéoclub et d’acheter un produit", a expliqué François Kraus, le Directeur du pôle Actualité chez Ifop.

Alors pour les parents qui souhaitent empêcher leurs enfants de tomber sur des contenus à caractère pornographique, il existe plusieurs solutions pour contrôler leur smartphone, tablette ou ordinateur. Du côté des iPhone, ils peuvent être paramétrés de manière à empêcher l’accès à certains services ou contenus. Il suffit d’activer les restrictions (Réglages > Général > Restrictions), d’entrer un code secret à quatre chiffres puis de sélectionner les fonctionnalités à bloquer (Internet, vidéos, téléchargement de nouvelles applications, etc).

Mais les autres mobiles peuvent également être protégés. Selon l'UFC-Que Choisir, les principaux opérateurs (SFR, Orange, Bouygues Telecom, etc.) proposent une option gratuite de contrôle parental sur mobile. Il s'agit d'un filtre censé bloquer les contenus susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. En parallèle, de nombreuses applications sont disponibles sur l’Appstore d’Apple et le Play store d’Android. Sur les ordinateurs, un logiciel de contrôle parental peut également être installé: les parents ont la possibilité de choisir le profil "enfant" ou le profil "adolescent", de fixer des limites horaires, d'interdire l'accès à des sites sensibles du web mais aussi de limiter l'accès à des jeux ou à d'autres logiciels.

De son côté, la ministre de la famille Laurence Rossignol a expliqué, en février dernier, qu'elle souhaitait interdire l'accès des sites pornographiques aux mineurs. Pour elle, "l'accès facile à la pornographie" est "une violence faite aux enfants". Alors pour limiter l'accès à ces sites, plusieurs pistes vont être discutées avec les fournisseurs d'accès et les producteurs de sites pornographiques: l'installation d'office du contrôle parental sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes, etc.), un code de carte bleue et une demande de confirmation sur portable mais aussi une obligation pour les vendeurs de demander à l'acheteur à qui est destiné l'appareil.