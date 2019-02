Soldes d'hiver 2019: dernière démarque pour tous (dates)

Certains départements français sont entrés mardi 5 dans la dernière semaine des soldes, pour les autres collectivités métropolitaines, il s'agit des deux dernières semaines.

Une période qui rime avec dernière démarque et qui est censée être celle à laquelle on trouve les meilleures affaires, à supposer qu'il reste encore les modèles, tailles, ou couleurs recherchés. Traditionnellement, il est facile de trouver durant cette dernière démarque des réductions de l'ordre de 70%, parfois plus. Certains magasins ajoutent tout simplement un pourcentage de rabais supplémentaire à tous leurs produits déjà soldés.

Dégotter son bonheur dans cette situation est difficile mais vaut le dérangement, surtout sur les produits les plus chers comme l'électroménager ou le numérique, sur lesquels le gain en valeur absolue est le plus significatif.

Toutefois, pour cette édition 2019, la dernière démarque pourrait être un peu particulière. En effet, face à la concurrence du Black Friday, des ventes privées, de la vente en ligne, et les effets pervers des blocages et manifestations des gilets jaunes, nombre de commerces ont choisi d'afficher dès les premières semaines des rabais très importants afin de compenser un mauvais mois de décembre. Cela a donc pu perturber dans certaines enseignes le rythme traditionnel des démarques.

Dans la majeure partie de la France où les soldes d'hiver ont débuté le 9 janvier dernier, ils se termineront mardi 19 février. En revanche, dans les départements métropolitains bénéficiant d'une dérogation, ils se termineront le mardi 12 février. Il s'agit de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, et les Vosges. La Guyane se trouve dans la même situation.

En Guadeloupe, les soldes finiront le 15 février, à La Réunion il s'agit techniquement des soldes d'été qui se clôtureront le 15 mars. A Saint-Pierre-et-Miquelon ils se finiront le 26 février. Enfin, ils n'ont toujours pas débuté à Saint-Barthélemy et Saint-Martin où ils se dérouleront du 4 mai au 14 juin.