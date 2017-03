Spotify: le site de musique en streaming s'apprête à amoindrir ses services gratuits

A travers un accord avec les majors du disque (Universal, Sony et Warner), la plateforme de streaming musical Spotify s'apprête à restreindre l'accès aux nouveautés pour les utilisateurs de la version gratuite, a affirmé ce vendredi 17 mars le Financial Times.

Actuellement première dans le secteur musical en streaming, Spotify peine à dégager des bénéfices malgré plus de 50 millions d'abonnés aux services qu'il propose. Les ayants droit que l'entreprise suédoise doit verser aux maisons de disques l'empêchent d'envisager avec certitude un futur florissant. Pour cette raison, Spotify a l'intention de réserver certains services uniquement aux utilisateurs abonnés à la version payante. D'après des sources citées par le Financial Times, le site musical pourrait réserver les albums les plus attendus aux clients payants.

Cette raréfaction des services gratuits est en corrélation avec la hausse des prix des services gratuits de leur concurrent musical Deezer. Ce dernier s'est associé à la Fnac Darty. Le site de musique en streaming qui possède 50% des abonnées en France espère par cette action booster davantage le nombre de ses adhérents. Pour sa part la Fnac Darty est le numéro un des ventes de disques dans l'hexagone. Il s'agirait donc d'une "alliance stratégique pérenne et exclusive à vocation internationale", ont annoncé les deux entreprises.