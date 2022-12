Stop aux nuisances sonores au-dessus de Paris : les avions et bientôt les taxis volants

Les bruits des avions ne concernent plus uniquement les riverains des aéroports, mais aussi les Parisiens. Y aurait-il des changements de trajectoires au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle ? Avec l’arrivée des taxis volants en 2024, les pollutions sonores risquent de rendre la capitale invivable.

« J’en ai ras-le-bol, vraiment ras-le-bol », tempête Philippe M., résident du 18èmearrondissement : « Avant, je n’avais aucun bruit. Maintenant, les avions me réveillent toutes les nuits et je dois me boucher les oreilles dans la journée. Qui a décidé de changer les trajectoires des vols ? On a déjà notre lot d’agressions sonores en tous genres à Paris. Stop ! »

Anne F. , 10 ème arrondissement, fulmine : « Dans un local donnant sur une cour au rez-de-chaussée, je donne des leçons de Pilates depuis 15 ans. Désormais, les avions volent au-dessus de la salle. Les élèves ont des difficultés à se détendre. Certaines n’ont pas renouvelé leur abonnement. »

On connaît le désespoir des riverains des aéroports de l’Ile-de-France dont la vie est un cauchemar. Mais, désormais, ce sont les Parisiens qui sont touchés par les nuisances sonores.

Que se passe-t-il dans le ciel de Paris ? Pourquoi tant d’avions ?

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux avions qui décollent de Paris-Charles de Gaulle et perturbent la tranquillité des Franciliens. Remarquons au passage que si l’on parle toujours de Roissy-Charles de Gaulle dans le langage courant, c’est bien Paris - le Grand Paris ! - qui est mis en avant par le groupe ADP (Aéroports de Paris).

Comment pister les vols au-dessus de votre tête ?

© Air France - Airbus 380 dans le ciel de Paris.

L’excellente application Flightradar24 permet de suivre en temps réel les trajets aériens dans le monde entier et de comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il suffit de cliquer sur la silhouette jaune de l’avion qui devient rouge : on suit alors sa trajectoire avec de précieuses informations et une photo de l’appareil en prime.

Nous constatons qu’au départ de Paris-CDG, des avions font des boucles vers l’ouest et survolent le nord de Paris pour partir à l’est vers des destinations comme Zurich, Genève, Francfort, Belgrade, Istanbul…