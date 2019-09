Super Loto du vendredi 13 septembre 2019 (FDJ) : les résultats du tirage en ligne

Le tirage du Super Loto a eu lieu ce vendredi 13 septembre. Un montant de 13 millions d'euros était mis en jeu par la FDJ ainsi qu'un nombre exceptionnel de 50 codes gagnants rapportant 20.000 euros à leurs détenteurs. Il s'agit du premier vendredi 13 de l'année 2019. A cette occasion la Française des Jeux propose une cagnotte exceptionnelle, profitant de la supersitition entourant cette date et espérant enregistrer un taux de participation plus important que lors de tirages aux gains plus classiques.

Si vous n'avez pas les 5 bons numéros aujourd'hui, vous pourrez retenter votre chance lors du prochain vendredi 13 décembre 2019 où une super cagnotte sera à nouveau mise en jeu.

Voici les numéros qu'il fallait jouer pour remporter ce super jackpot :

Les cinq bons numéros: 9– 10 – 22 – 28 – 32

Le numéro chance: 6

Le Joker +: 2 659 557

Pour découvrir les 50 codes gagnants à 20.000 euros, rendez-vous sur le site de la FDJ