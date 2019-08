Super Loto du vendredi 13 septembre: jackpot de 13 millions d'euros à gagner

Faites vos jeux. La FDJ a ouvert les prises de jeu pour le tirage du Super Loto du vendredi 13 septembre. Pour l'occasion, ce ne sont pas deux ni trois ni quatre millions d'euros qui sont à gagner mais bien un joli jackpot de 13 millions.

Attention, ce tirage spécial est un tirage supplémentaire pour la deuxième semaine de septembre et il sera donc possible de jouer pour le Loto classique, comme d'habitude le lundi 9 septembre, le mercredi 11 septembre, et le lendemain du Super loto, le samedi 14 septembre.

Le vendredi 13 septembre 2019 sera le premier vendredi 13 de l'année, qui n'en comptera d'ailleurs qu'un second: au mois de décembre.

Selon le règlement de la Française des Jeux, si aucun joueur ne remporte la somme d'argent mise en jeu au tirage du Super Loto, le montant est ajouté à celui du prochain tirage (Loto classique exclu).

Il est donc possible que le vendredi 13 décembre une cagnotte de 26 millions d'euros soit mise en jeu ou qu'un Super Loto exceptionnel soit organisé entre ce laps de temps.