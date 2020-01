Super Loto : une famille de Haute-Vienne gagne le gros lot en se trompant de numéros

Le conte de Noël version Super Loto vient de Haute-Vienne cette année : une famille est devenue multimillionnaire le vendredi 13 décembre 2019 en se trompant dans ses numéros « chance » habituels.

C’est la Française des Jeux qui a raconté cette histoire digne d’un conte de Noël : traditionnellement, cette famille de 10 personnes joue notamment les jours de naissance de ses petits-enfants pour les numéros « chance » de ses grilles de Loto : le 7 et le 9. Mais ce jour-là, au « Sab’istrot » situé 1 place de l’enfant de cette petite commune, l’homme qui vient acheter les grilles se trompe et coche les cases voisines : le 6 et le 8. S’apercevant de son erreur peu avant le tirage et alors qu’il est trop tard pour changer de numéros, l’homme et sa compagne décide tout de même de valider sa grille. Une sage décision puisque cette étourderie lui a valu de remporter le Jackpot du vendredi 13 décembre : 13 000 052,20 millions d’euros. C’est le plus haut gain jamais remporté en Haute-Vienne.

Si la famille désire garder l’anonymat et souhaite prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans différents projets, elle sait déjà qu’elle s’offrira un beau voyage, fra des trabaux dans sa maison, et permettra la réalisation d’un projet professionnelle qui tient à cœur à l’un des membres de la famille.

