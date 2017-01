Tempête: 35.000 foyers toujours privés d'électricité dans le nord de la France

Environ 35.000 foyers restaient privés d'électricité ce samedi 14 au matin dans plusieurs régions du nord de la France après la tempête qui a traversé le pays jeudi 12 au soir et vendredi 13 au matin, a informé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.

La Normandie et la Picardie restaient les régions les plus touchées, avec, pour chacune, 16.000 foyers encore sans électricité. En Champagne-Ardennes, c'était le cas aussi de 500 foyers, de 400 dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'en Lorraine. Le courant a été rétabli dans les autres régions, selon Enedis. Les équipes techniques étaient concentrées samedi matin sur la Normandie et la Picardie.

Au plus fort de la tempête, dans la nuit de jeudi à vendredi, plus de 330.000 foyers ont été privés d'électricité. 90% "ont été réalimentés en moins de 24h par les équipes d'Enedis", a précisé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Environ 3.500 techniciens, avec l'aide d'entreprises partenaires, sont mobilisés dans les régions touchées.

Par ailleurs, dix départements de l'Est de la France étaient toujours samedi matin en état d'alerte en raison de chutes de neige et de risques liés au verglas, selon Météo France dans son bulletin de 06H00.

Au lendemain d'une "forte tempête hivernale", qui a fait un mort dans le Sud-Est, l'alerte orange concernait dix départements: Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meuse, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Ain et Isère.

Météo France jugeait samedi matin les chutes de neige "globalement conformes aux prévisions". Elles devraient se poursuivre jusqu'à la fin de matinée avec des chutes pouvant atteindre "10 à 15 cm sur les plateaux" et "localement 40 cm en montagne au-dessus de 800 à 1.000 m".

Le passage de la tempête baptisée Egon a fait vendredi un mort à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), une femme victime de la chute d'un arbre.