Tempête Eleanor: 21 départements placés en vigilance orange pluie, inondation ou avalanche

La tempête Eleanor continue à faire rage dans l'Hexagone et Météo France a maintenu la vigilance orange pour pluie et inondation dans 21 départements ce jeudi 4. Aussi, le risque d'avalanche dans les Alpes est à son niveau maximum.

La vigilance est de mise sur une grande partie du littoral français. Les côtes du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Maritime, de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Vendée, de la Charente-Maritime, des Landes et enfin des Pyrénées-Atlantiques sont concernés par une alerte orange vagues-submersion.

A voir aussi: En images - La tempête Eleanor se déchaîne sur la France

De plus les départements de le Seine-Maritime, de l'Eure, de la Haute-Saône, du Doubs, le Territoire-de-Belfort, du Jura, de l'Isère et de la Gironde risquent de connaître des inondations ou de fortes pluies selon Météo France qui les a aussi placé en vigilance orange. Les rafales de vent ont privés des centaines de milliers de foyers d'électricité selon Enedis. De plus, une trentaine de personnes ont été blessées. Eleanor a aussi tué un skieur dans les Alpes françaises, dans la station du Morillon.

Car ces montagnes aussi sont touchées par la tempête. La Savoie, les Hautes-Alpes et la Haute-Savoie sont en alerte orange avalanches.

La tempête Eleanor se déplace maintenant vers le sud de la France. La Corse s'apprête à être touchée à son tour. Déjà, environ 11.000 foyer sont privés d'électricité sur l'Ile de Beauté. Un incendie survenu après la chute d'une ligne électrique a d'ailleurs provoqué un incendie qui a blessé trois personnes en Haute-Corse.