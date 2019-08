Tirage Loto: 8 millions d'euros à gagner ce lundi 19 août 2019

La somme a de quoi faire rêver. La Française des jeux met en jeu ce lundi 19 août une somme de 8 millions d'euros au tirage du Loto. Un coquet jackpot auquel s'ajoutent les 10 codes gagnants à 20.000 euros, voire le Joker+ pour ceux qui cocheraient l'option (à 1 ou 2 euros) en plus de leur grille.

Huit millions d'euros, c'est un peu plus de 6.650 années de SMIC (net). De quoi mettre plus que du beurre dans les épinards, et même carrément de les arroser de caviar. L'heureux gagnant, s'il y en a un, pourrait ainsi s'offrir plus de deux tonnes de ces précieux œufs d'esturgeon.

Mais plus sérieusement, la somme représente aussi le poids en or de deux hommes de bonne corpulence (178 kilos au total), ou encore 800 mètres carrés de logement à Paris soit de jolis appartements…

Serez-vous l'heureux élu? Pour cela il faut déjà jouer car, comme le dit le slogan de la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance"… Ce qui ne dit toutefois rien ou presque sur le taux de perdants. La probabilité de remporter le gain de premier rang du Loto est ainsi de près d'une chance sur 20.000.000, soit environ 0,000.005%.

Ce qui n'empêche que la loterie nationale fait régulièrement des heureux. Pour savoir si c'est votre tour, rendez-vous sur FranceSoir.fr dans la rubrique dédiée, ou alors regardez le tirage télévisé ce lundi soir à 20h45 sur TF1.

Retrouvez également les résultats Euromillion et les résultats PMU dans les rubriques dédiées de Francesoir.fr (cliquer sur les liens).