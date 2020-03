Tirage Loto (FDJ): résultats du samedi 28 mars 2020

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 28 mars 2020 est en ligne. Une joueuse ou un joueur remporte le jackpot mis en jeu par la Française des Jeux de 20 millions d'euros. Une des plus grosse cagnotte remportée à ce jour.

Voici les cinq numéros, le numéro chance, les codes gagnants et le Joker + qui sont sortis lors de ce tirage du Loto:

Jouer une grille sur le site de la FDJ pour le prochain tirage du loto.

Les cinq bons numéros: 22 - 23 - 26 - 32 - 35.

Le numéro chance: 5

Le Joker +: 4 849 628

les numéros du second tirage : 5 - 22 -35 - 38 -39.

Les 10 codes gagnants:

A 5699 3505 - D 8907 1607 - F 3939 2277 - I 2233 6052 - I 4815 7239

J 6052 8592 - S 7143 6046 - T 0895 5238 - V 8197 2596 - V 8819 8782

Attention: en cette période de confinement, vous avez deux mois supplémentaires pour réclamer vos gains.

En temps normal, les gagnants disposent d'un délai de 60 jours. La FDJ a adapté ce délai en période de confinement et vous disposez donc de 60 jours supplémentaires.

Les prochains résultats du Loto seront connus après le tirage du loto de ce samedi 28 mars 2020, une nouvelle cagnotte sera mise en jeu par la Française des Jeux. Les bons numéros ainsi que les autres codes seront mis en ligne sur France-Soir dans la foulée.

Comment optimiser vos chances de gagner au Loto ?

Si « 100% des gagnants ont tenté leur chance », la probabilité de remporter le gros lot ne s’élève qu’à 1 chance sur 19.068.840. C’est très faible mais, avec un peu de méthode, il est possible de minimiser les risques de voir votre mise s’envoler à chaque fois que vous jouez.

Comment bien choisir les numéros à cocher sur une grille de Loto

Parmi les statistiques intéressantes à connaître avant de jouer au Loto, il y a celle-ci : 70% des tirages du Loto sont constitués de chiffres pairs et impairs. Lorsque vous cocherez vos numéros, veillez donc à choisir 2 impairs et 3 pairs (ou l’inverse). Ou 3 pairs et 3 impairs si vous avez pris l’option « numéro supplémentaire ».

De la même manière, il est préférable, si l’on étudie les dernières combinaisons du Loto tirées, de jouer autant de petits que de grands nombres. Choisissez donc si possible 2 numéros entre 1 et 25, et 3 numéros entre 26 et 49. Ou l’inverse. Misez sur trois petits et trois grands nombres si vous décidez de jouer un numéro supplémentaire. En analysant les derniers tirages, on s’aperçoit en effet que 70% des tirages sont constitués de numéros équitablement répartis entre 1 et 49.

Pour gagner plus enfin, ne misez pas tout sur les chiffres de 1 à 12. En effet, nombre d’habitués du Loto jouent des dates de naissance. Si choisir d’autres numéros n’augmentera pas vos chances de gagner, cela diminuera le risque de devoir partager le gros lot !