Tirages Loto et Euromillions mercredi 6 et vendredi 8: plus de 150 millions en jeu

Jackpot annoncé. Comme les tirages du Loto et de l'Euromillions n'ont pas permis lundi et mardi de trouver un gagnant pour les cagnottes de 9 millions et de 128 millions d'euros respectivement mises en jeu, ce sont plus de 150 millions d'euros que la FDJ remet sur la table ce mercredi et vendredi soir.

Le tirage Loto de ce mercredi (il est possible de valider sa grille en ligne ou dans un point de vente jusqu'à 20h très précisément) met en effet en jeu 10 millions d'euros, puisqu'aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison de numéros lundi.

Il y a aussi 500.000 euros à gagner avec le Joker+ et bien évidemment toujours dix codes gagnants à 20.000 euros.

Concernant le tirage de l'Euromillions de vendredi, ce sont près de 141 millions d'euros qui sont mis en jeu (contre 128 millions mardi dernier). Sans oublier le code MyMillion qui permet à celui qui est tiré au sort de remporter à coup sûr un million d'euros.

Au total, si l'on cumule tous les gains mis en jeu, à la fois sur le Loto et sur l'Euromillions, ce sont même très exactement 152.700.000 euros qui sont mis sur la table. De quoi faire rêver et entrevoir l'avenir beaucoup plus sereinement…

