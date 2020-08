Tour de France 2020 : quel protocole sanitaire pour les coureurs et les spectateurs ?

Reporté de quelques semaines en raison de la crise sanitaire, le Tour de France doit débuter ce samedi 29 août. Dans une ambiance très particulière, les coureurs et le staff des équipes se préparent pour une édition historique. Pour les spectateurs aussi, ce Tour s’annonce à part. Pourront-ils suivre les étapes sur les bords des routes comme nombre de fans aiment le faire chaque année ? Le point sur les mesures de sécurité annoncées.



Le départ du Tour ce samedi à Nice se fera quasiment à huis-clos. La décision a été prise après le classement en zone rouge des Alpes-Maritimes jeudi. Les coureurs ne franchiront la ligne que devant quelques dizaines de spectateurs : seules deux petites tribunes sont prévues sur la zone de départ installée tout près de la Promenade des Anglais. Au total, une centaine de privilégiés invités par la Ville de Nice pourront profiter du spectacle. Il s’agit, explique le Préfet des Alpes-Maritimes, de « récompenser ceux qui ont travaillé pour organiser ce Tour, des bénévoles au-delà des services techniques qu’il était juste de pouvoir récompenser. »



Les spectateurs devraient suivre les étapes à la télévision

Sur le parcours des deux premières étapes qui vont sillonner la ville de Nice et son arrière-pays, le port du masque est obligatoire et un arrêté préfectoral interdit l’accès des véhicules aux cols. Car ce que craignent autorités et organisateurs, c’est que les spectateurs s’agglutinent dans les montées que devront franchir les coureurs. Les forces de l’ordre ont donc pour mission d’éviter que les fans ne se regroupent aux abords des routes dans les cols. D’une manière générale, donc, il est conseillé aux spectateurs de regarder les ascensions à la télévision.



Un protocole particulier pour les étapes passant par des départements en zone rouge

Dans les autres départements classés en zone rouge, l’objectif sera également d’éviter les regroupements dans les zones de départ et d’arrivée. Ce sera notamment le cas pour les étapes partant de Cazères-sur-Garonne le 5 septembre, celles qui arriveront et partiront de Lyon les 12 et 13, sans oublier, bien entendu, l’épreuve finale à Paris sur les Champs-Élysées, le 20 septembre. Bien entendu, précise l’organisateur ASO, le dispositif pourra être adapté, au jour le jour, en fonction de l’évolution de la situation.



Au moins un cas confirmé au sein de l’équipe Belge Lotto-Soudal

Côté staff et coureurs aussi le dispositif est très particulier. Des mesures de désinfection drastiques et de quasi-confinement pour les équipes dans les hôtels ont été mises en place. Un laboratoire ambulant suivra le Tour afin d’effectuer des tests très rapidement en cas de doute. A l’origine, si deux cas positifs au sein d’une formation étaient détectés en moins de 7 jours, l’ensemble de l’équipe devait être exclu. Finalement, le protocole a été allégé et l’exclusion d’une équipe ne sera décidée que si les cas de Covid-19 concernent des cyclistes. Une bonne nouvelle pour l’équipe belge Lotto-Soudal dont un membre du staff a été testé positif jeudi. Au total, quatre personnes ont été renvoyées chez elles et les coureurs devront se soumettre à un test avant le départ. Si celui-ci s’avère négatif, ils pourront prendre le départ de la première étape ce samedi.

