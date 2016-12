Tous les départements français désormais affectés par l'épidémie de grippe

Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a déclaré vendredi 23 à France Info avoir envoyé un message à tous les hôpitaux pour "les mettre en situation de mobilisation, d'alerte, de vigilance" au sujet de la grippe qui touche tous les départements français.

"Or, nous entrons dans les fêtes et nous savons que c'est un moment où les contacts sont fréquents. (…) Le message que je voudrais passer, c'est que chacun soit extrêmement attentif, en particulier les personnes âgées", a-t-elle souligné. Selon la ministre, "les personnes qui ont été vaccinées devraient être bien protégées".

Le virus de la grippe hivernale a dépassé le seuil épidémique dans la totalité des 13 régions françaises, avec plus de 171 cas pour 100 000 habitants. L'épidémie s'annonce particulièrement virulente cette année. La semaine dernière, plus de 2.400 malades ont atterri aux urgences et 25 personnes ont terminé en réanimation. Cette année, les experts sont donc très vigilants car le bilan pourrait être substantiel.

Jusqu'à la fin janvier, il est encore temps de se faire vacciner. En cas d'état grippal, il est fortement conseillé de tousser dans son coude voire de porter un masque médical.

L'épidémie de gastro-entérite est quant à elle bien ancrée. Le Réseau Sentinelles fait état d'un "taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale (de) 241 cas pour 100.000 habitants" alors que le seuil épidémique est à 191 cas. "Il s’agit de la quatrième semaine consécutive au-dessus du seuil épidémique en France" précise l'organisme.