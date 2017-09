Trains, Bus, Métro: les perturbations du trafic avec la grève des transports de mardi 12

De nombreux salariés des transports sont appelés à la grève à partir de ce lundi 11 au soir et pour la journée de mardi 12. Les usagers doivent donc se préparer à un trafic perturbé, même si l'impact devrait être mesuré.

> RER et Transilien:

En Ile-de-France, c'est principalement le réseau RER qui devrait être touché. A partir de lundi 20h, la SNCF prévoit un train sur deux seulement sur le RER B, comme sur la ligne R du Transilien, et deux trains sur trois sur les lignes C et D. Les autres lignes de banlieue N et U devraient être un peu moins perturbées avec respectivement trois trains sur quatre et quatre trains sur cinq.

De son côté, la RATP a annoncé deux trains sur trois sur la portion de RER A dont elle a la gestion, et un train sur deux sur le RER B, également cogéré avec la SNCF.

> Métro, Bus et Tram:

LA RATP annonce un trafic normal sur le métro parisien. En revanche, la circulation pourrait être légèrement perturbées sur les réseaux de bus et de trams pour lesquels la régie évoque un trafic "quasiment normal". Il vaudra donc mieux prévoir un peu d'avance.

> Trains:

La SNCF annonce un trafic normal sur les réseaux TGV, Thalys et Eurostar. C'est au niveau régional que les difficultés devraient se faire sentir. La SNCF évoque ainsi des perturbations sur le réseau TER variables selon les régions. Les usagers sont donc invités à consulter les horaires de leur ligne en se rendant sur le site SNCF TER et en sélectionnant leur région. De même, sur le réseau Intercités, selon les destinations, les prévisions vont de 1 train sur 2 à 9 trains sur 10.