Transiliens et RER: la tempête Eleanor provoque de fortes perturbations

Les Franciliens qui utilisent les transports en commun vont devoir prendre leur mal en patience ce mercredi 3 au matin. En effet, la tempête Eleanor, qui frappe actuellement la France, provoque d'importantes perturbations sur le trafic des Transiliens et des RER. De nombreuses chutes d'arbres sont à l'origine des incidents.

Ainsi, le trafic est ainsi totalement interrompu sur la ligne H (entre Montsoult Maffliers et Luzarches), la ligne J (entre Boissy l’Ailleirie et Gisors jusqu’à midi), la ligne K (entre Gare du Nord et Creil) et la ligne U (sur l’ensemble de la ligne). La chute d'un arbre sur une caténaire provoquée également d'importantes perturbations sur une partie de la ligne L, entre Saint-Nom-la-Bretèche et Versailles.

Enfin, la ligne N connaît des ralentissements entre la gare de Paris-Montparnasse et Dreux suite à la présence d'un obstacle sur les voies. La ligne R a été également perturbée tôt ce matin mais le trafic est depuis revenu à la normale.

Du côté des RER, seule la ligne A fonctionne normalement ce mercredi matin. Les autres lignes présentent des perturbations plus au moins importantes. Ainsi, le RER est totalement interrompu entre Ermont et Pontoise et ralenti entre Pontoise et Paris, une reprise progressive du trafic est attendue à partir de 10h. La ligne B est également impactée par la panne d'un train à la gare du Nord.

Plus aucun train ne circule sur le RER D entre La Ferté Alais et Malesherbes en raison d'une chute d'arbre au niveau de Boigneville. La circulation devrait normalement reprendre à partir de 11h.