Transport en Ile-de-France: vers une augmentation du Passe Navigo en 2017

L'année 2017 ne fera pas exception à la règle et devrait voir le prix du Passe Navigo augmenter selon une information dévoilée par Le Parisien. Une hausse qui sera probablement officialisée au plus tard avant l'été.

Selon le quotidien, l'entourage de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, évoque "une réflexion globale et à long terme, prévue depuis l'année dernière sur le financement des transports". Et d'ajouter: "on souhaite qu'il n'y ait aucun tabou car il faudra trouver de nouvelles sources de financement, comme la publicité, avec la perspective du Grand Paris Express, qui coûtera 1 milliard d’euros au Stif à partir de 2023".

Comme le souligne Jacques Baudrier (FDG), qui siège au conseil d'administration du Stif, le message est évident: "en gros, on va faire le constat qu'au vu des projets en cours et à venir, nous avons besoin de nouvelles recettes". Et de souligner que "une fois ce constat établi, il sera rappelé que sans aide du gouvernement, il y aura une nouvelle hausse de tarif" avant d'ajouter que "sans nouvelles recettes, il faut augmenter le prix du passe de 3 euros par an". Son de cloche différent chez Marc Pélissier, président de la Fédération des usagers des transports, d'Île-de-France qui répond: "un euro, ce serait déjà beaucoup."

Ces dernières années, hormis la baisse liée au passage au Passe unique en 2015, les tarifs du Passe Navigo n'ont cessé d'augmenter constamment chaque année. Sur les zones 1-2, entre 2009 et 2014, le tarif est ainsi passé de 56,60 à 67,10 euros, puis à 70 euros le 1er septembre 2015 et enfin à 73 euros en juillet dernier. Et cela devrait donc continuer en 2017.