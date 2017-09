Grève SNCF jeudi 21 septembre - retards, horaires, informations: quel impact sur les TER et Intercités

GREVE DES TRANSPORTS - La journée de jeudi 21 s'annonce difficile pour de nombreux usagers des transports en commun, notamment sur le réseau SNCF. Alors qu'en Ile-de-France les difficultés devraient être limitées à quelques lignes (P, R et U) et qu'au niveau national 95% des trains devraient rouler, la SNCF se veut un peu moins optimiste quant aux lignes régionales. Et la situation pourra beaucoup varier d'une zone à l'autre.

Contactée par FranceSoir, elle annonce ainsi que 80% des Intercités devraient circuler jeudi. Un chiffre à interpréter avec précaution car les effets de la grève devraient se concentrer uniquement sur les lignes Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille, où seulement 1 train sur 2 circulera jeudi.

Quant au réseau TER, la SNCF prévoit que 84% des trains rouleront, mais là encore avec d'importantes disparités. Ainsi, en Bourgonge -région la plus touchée- ne devrait circuler qu'un train sur deux. La Franche-Comté devrait également être très touchée avec seulement 60% des TER en fonctionnement, de même que l'Aquitaine (62%).

En raison de ces disparités, la SNCF invite donc les usagers à consulter la disponibilité et les horaires de leur train via Internet ou l'application SNCF. Un numéro de téléphone "ligne directe", le 36 35, permet également de connaître en temps réel l'état du trafic. Des trajets en covoiturage IDVROOM (service de la SNCF) peuvent également être offerts par l'opérateur ferroviaire.

Les opposants à la réforme du droit du travail maintiennent la pression, en se mobilisant à nouveau jeudi 21, à la veille de la présentation des ordonnances en conseil des ministres et deux jours avant la manifestation de La France Insoumise. L'Unsa-ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, a appelé les cheminots à se mobiliser par la grève et les manifestations, rejoignant les appels de la CGT et Sud.