Une liste des cosmétiques sains et sûrs publiée par "60 Millions de consommateurs"

Les cosmétiques font partie des produits les plus souvent mis en cause pour leur composition, notamment par les associations de consommateurs. Et les listes des marques concernées sont souvent longues au point que la personne qui cherche une cosmétique peut vite désespérer d'en trouver un qui ne présente pas de risque, et se résigner.

Dans son numéro hors-série publié ce jeudi 8, 60 Millions de consommateurs a donc choisi de publier non pas uniquement une liste des cosmétiques suspects mais aussi de ceux qui ne présentent pas de danger, ainsi que des ingrédients à privilégier. Ce sont donc 150 produits et 77 ingrédients qui sont ainsi étudiés dans cette "liste positive" et classés en fonction de leur dangerosité. Un exercice auquel s'était déjà livré le magazine l'année dernière.

Dans cette étude qui voit aussi le verre à moitié plein, "60 Millions de consommateurs" fait remarquer que ces produits vertueux existent dans toutes les marques. Il faut dire que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le naturel et le sain et que les industriels sont donc forcés de leur emboîter le pas. "Selon une étude menée par l’institut de sondage Toluna en 2016, 30% des Françaises manquent de confiance dans les grandes enseignes de cosmétiques. Trop de chimie, trop de substances potentiellement toxiques…", note le magazine.

Mais toutes les marques proposent aussi toutes des produits "à bannir". Le monde des cosmétiques n'est donc pas encore aussi rose que la publicité le laisse souvent croire. En témoigne la liste des cosmétiques indésirables d'une autre association , l'UFC-Que Choisir, qui recense les produits cosmétiques renfermant un ou plusieurs ingrédients indésirables. Elle a dépassé la barre des 1.000 mercredi 7.