Une mère de famille gagne 1 million d'euros en faisant ses courses de Noël

C'est un cadeau de Noël inespéré. En allant faire ses courses pour le repas du réveillon, une mère de famille de l'Ain s’est arrêtée chez un marchand de journaux pour acheter un "Millionnaire", un jeu à gratter qui lui a permis de remporter la coquette somme d'un million d'euros. Elle se trouvait dans sa voiture lorsqu'elle a découvert qu'elle avait décroché le jackpot. N'y croyant pas, elle est alors rentrée à son domicile où elle a annoncé la nouvelle à son mari, oubliant même de faire ses emplettes. C'est là qu'elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un rêve.

Interrogée sur ce qu'elle comptait faire de tout cet argent, la mère de famille a expliqué qu'elle avait l'intention d'acheter une nouvelle maison dans les semaines à venir, de "faire plaisir à son entourage" et d'organiser "un très beau voyage". En revanche, elle a confié qu'elle allait être mesurée pour les fêtes de fin d'année. "Pour le réveillon, elle ne change pas ses plans: elle va le passer, comme prévu, dans la famille. De toute façon, pour elle, comme pour nos autres grands gagnants, c'est un peu Noël tous les jours", a déclaré au Parisien Isabelle Cesari, la responsable du service relations gagnants de la Française des Jeux (FDJ).

Cette dernière a également raconté une anecdote similaire survenue quelques jours plus tôt. Une autre dame a elle aussi gagné la somme d'un million d'euros après avoir fait ses courses de fin d'année. Cette fois-ci en participant au jeu My Million. "Et dire que j'ai acheté le foie gras le moins cher", lui a-t-elle dit en plaisantant.

A noter que chaque joueur qui participe au tirage de l'Euro Million a une chance de remporter le jeu My Million, propre à la France (incluant Monaco). A chaque tirage Euro Millions, le mardi et le vendredi, un code My Million est ainsi tiré au sort et permet à l'heureux chanceux de remporter un million d'euro, qu'il ait ou non gagné avec sa ou ses grilles de chiffres.