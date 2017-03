Les délais d'attente chez le médecin ont doublé en cinq ans

En France, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez certains médecins est passé de 48 à 61 jours entre 2012 et 2016.

Selon les résultats d'une étude menée par l'Ifop pour le cabinet Jalma, toutes les spécialités majeures sont concernées et cet allongement des délais se ressent surtout dans la partie Nord de la France. C'est Le Figaro qui dévoile ce rapport ce jeudi 23.

Par exemple: un Normand qui voudrait prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologue devra s'y prendre en moyenne 155 jours en avance, le délai maximum observé étant de 279 jours. Là où un Francilien ne devra attendre "que" 59 jours et un habitant de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 93 jours.

Même problème pour rencontrer un médecin généraliste, bien que les délais soient moindres. Les temps d'attente maximum observés en Normandie et dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie peuvent s'élever à 14 et 9 jours.

Ces délais sont la première cause de renonciation aux soins d'après le baromètre Jalma. Mais les patients qui renoncent à aller voir un médecin ne guérissent pas toujours et non soignée, une pathologie peut s'aggraver.

De plus, faute de pouvoir aller chez le médecin, les malades se tournent vers les urgences qui coûtent beaucoup plus cher à la Sécurité sociale.

Beaucoup de médecins spécialistes se plaignent du tarif trop bas des consultations et se tournent vers des spécialités plus rentables et dont les honoraires sont moins encadrés. Ce qui a pour conséquence de raréfier l'offre concernant "la médecine de tous les jours".

Le cabinet Jalma a créé un simulateur en ligne pour permettre aux internautes d'estimer leur délai d'attente selon leur lieu de vie et le spécialiste ou généraliste qu'ils veulent rencontrer, souligne Le Figaro.