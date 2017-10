Vacances de printemps 2018: le calendrier change pour plusieurs académies de la zone B

Elles sont nombreuses à avoir modifié leur calendrier pour les prochaines vacances de printemps. A l'instar de celle d'Orléans-Tours, les académies de Caen, Rennes, Nantes et Rouen ont elles aussi suivi le pas en décidant d'envoyer leurs élèves en vacances un peu plus tard que prévu. Et ce, pour éviter "les inconvénients d'une semaine de rentrée perturbée par deux jours fériés, les 8 et 10 mai".

Elles auront donc lieu du mercredi 25 avril au lundi 14 mai alors qu'à l'origine, dans cette région affiliée à la zone B, les vacances se tiennent du samedi 21 avril au lundi 7 mai. Reste désormais à savoir si les autres académies de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nice, Reims, Rouen et Strasbourg) suivront le même schéma.

Pour rappel, les premières vacances, celles de la Toussaint, auront lieu du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017. Quant aux vacances de Noël, bien souvent attendues par les familles, elles débuteront le samedi 23 décembre. Les élèves reprendront les cours deux semaines plus tard, le lundi 8 janvier 2018. Ces deux périodes de vacances scolaires sont les mêmes pour toutes les académies.

Celles qui suivent sont toutefois différentes. Ainsi, les vacances d'hiver auront lieu du samedi 10 février au lundi 26 février pour la zone A, du samedi 24 février au lundi 12 mars pour la zone B et du samedi 17 février au lundi 5 mars pour la zone C. De leurs côtés, les vacances de printemps (aussi appelées vacances de Pâques) se tiendront du samedi 7 avril au lundi 23 avril pour la zone A, du samedi 21 avril au lundi 7 mai pour la zone B et du samedi 14 avril au lundi 30 avril pour la zone C. Enfin, les grandes vacances d'été débuteront pour tout le monde le samedi 7 juillet.