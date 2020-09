Vacances scolaires et jours fériés 2020-2021 : le calendrier complet pour l'année

Le réveil a été quelque peu pénible en ce mardi 1er septembre, jour de rentrée pour des millions d’écoliers ? Le moment est venu de se pencher sur une information essentielle : le calendrier des vacances scolaires 2020-2021. Découvrez les dates zone par zone et les jours fériés de l'année 2020-2021.



Après une année mouvementée en raison de la crise sanitaire, difficile de dire si celle qui débute aujourd’hui sera plus calme. Mais une chose est sûre, le calendrier des congés scolaires pour l’année à venir est d’ores et déjà arrêté. On connaît également les dates des jours fériés. Découvrez donc, zone par zone, les dates des prochaines vacances de vos têtes blondes – et peut-être les vôtres !



Pour rappel, la France métropolitaine est divisée en trois zones académiques (A, B, et C) + la Corse.

La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

La zone B comprend les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

La Zone C correspond aux académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Pour toutes les zones, la rentrée se déroule donc ce mardi 1er septembre.



Date des vacances d’automne et de Noël 2020

Les Vacances de Toussaint sont également communes : elles débuteront le samedi 17 octobre pour s’achever le lundi 2 novembre 2020.



Les vacances de Noël, également communes à toutes les académies, se dérouleront du samedi 19 décembre pour une reprise le 4 janvier 2021.



Date des vacances d’hiver et de Pâques 2021 par zone

Les vacances d’hivers se découpent en revanche par zone :

Zone A : du samedi 6 février 2021 au lundi 22 février 2021

Zone B : du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021

Zone C : du samedi 13 février 2021 au lundi 1er mars 2021



Les vacances de printemps sont également réparties par zone :

Zone A : du samedi 10 avril 2021 au lundi 26 avril 2021

Zone B : du samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021

Zone C : du samedi 17 avril 2021 au lundi 3 mai 2021



Les vacances d’été débuteront, pour tous, les mardi 6 juillet 2021 au soir.

Dates des jours fériés 2020-2021

A noter également dans vos agendas : les jours fériés ! Cette année, mauvaise nouvelle, les ponts de mai n'en seront pas...



Dimanche 1er novembre 2020 : Toussaint

Mercredi 11 novembre 2020 : Armistice 1918

Vendredi 25 décembre : Noël

Vendredi 1er janvier : Jour de l’an

Lundi 5 avril 2021 : Jour de Pâques

Samedi 1er mai 2021 : Fête du Travail

Samedi 8 mai 2021 : Victoire des Alliés 1945

Jeudi 13 mai 2021 : Jeudi de l’Ascension

Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte (jour de solidarité, sans école)

Mercredi 14 juillet 2021 : Fête nationale



A noter que, pour les académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, mais aussi pour Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les dates des vacances scolaires sont différentes et fixés par les recteurs d'académie. Les dates peuvent être consultées via le site du ministère de l'Education nationale.