Vague de chaleur le week-end du 24 au 25: le retour de la canicule?

Les températures du début du mois d'août se sont révélées plutôt fraîches après des mois de juin et de juillet marqués par des épisodes caniculaires. Toutefois, elles repartent à la hausse à partir de ce jeudi sur une bonne partie de la France.

Les températures remonteront brutalement avec des maximales entre 28 et 35°C du nord au sud et des pointes jusqu'à 38°C en Aquitaine, notamment samedi avant les éventuels orages et averses orageuses de dimanche. On constatera ainsi un mercure qui dépassera de 5 degrés les normales de saison dans la majorité des départements. Il s'agira donc d'un pic de chaleur conséquent mais assez éloignés des records pour le mois d'août qui avait vu un épisode caniculaire lors de cette même période en 2018.

Le temps pourrait rester assez chaud la semaine prochaine, mais demeurera en dessous des seuils de canicule, notamment les nuits plus supportables. L'épisode ne durera pas trois jours et trois nuits qui caractérisent un épisode caniculaire.

Selon les résultats d'une étude publiés mi-août dans la revue Nature Climate Change, à l'avenir les épisodes de canicule pourraient durer plus longtemps et ce même si l'on parvient à limiter le réchauffement climatique à +2°C.

"Nous pouvons prévoir des impacts de plus en plus importants des événements météo extrêmes pendant l’été, mais nos recherches montrent qu’en limitant le réchauffement à +1,5°C, comme prévu dans l’Accord de Paris sur le climat, les réduiraient considérablement", a ainsi souligné Carl-Friedrich Schleussner de Climate Analytics dans un communiqué.