Vélib': un peu d'attente pour les remboursements du mois de mars

A Paris, les usagers du service Vélib' ne peuvent profiter que de 355 stations contre les 700 qui devraient être déjà en service à ce jour. Déjà, les abonnés ont été remboursés à hauteur de 50% de leurs forfait mensuel pour janvier et février.

Il faudra cependant attendre quelques temps pour que les abonnés réguliers soient remboursés pour le mois de mars. Le service complet devait être prévu pour ce mois, il le sera finalement "cet été".

Comme l'a fait remarquer Capital, le geste commercial devra attendre le mois d'avril et un vote de l'assemblée générale du syndicat mixte Autolib' Vélib' Métropole. Encore une fois ces remboursements ne concerneront que les abonnés réguliers: les usagers occasionnels n'ont pas été pris en compte en janvier et février et il devrait en être de même pour le mois de mars.

Pour être remboursé, il suffit de se rendre sur son espace personnel sur le site velib-métropole.fr.

La Mairie de Paris a d'ailleurs puni le prestataire Smovengo, chargé de l'exploitation du service de location de vélos, pour les retards quant à la mise en service des nouveaux cycles. Pour mettre la pression sur l'entreprise, la municipalité a demandé au groupe une pénalité de trois millions d'euros.

Dimanche 11, Smovengo a riposté dans un communiqué en expliquant que les dysfonctionnements et les retards pour la mise en place étaient du fait des élus parisiens et de JCDecaux, l'entreprise qui gérait le service Vélib' jusque là.

L'entreprise a expliqué que ceux-ci lui mettaient "des bâtons dans les roues" . Elle a aussi dénoncé "les déclarations agressives et mensongères" de JCDecaux et les "graves insuffisances" de la gestion administrative du projet.