Vents violents: Météo France place 3 départements en vigilance orange

Pas moins de trois départements ont été placés en vigilance orange aux vents violents ce mardi 26 par Météo France. Les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont concernés par la dépression appelée Bruno qui devrait sévir dans la nuit de ce mardi à mercredi 27 et ce jusqu'en milieu de journée.

"Les rafales vont atteindre temporairement, 120 à 130 km/h sur la côte, 100 à 110 km/h en plaine et 110 à 130 km/h en moyenne et haute montagne", a prévu l'institut météorologique ce mardi en milieu d'après-midi en soulignant que de tels événements se produisaient "quatre à cinq fois par an".

A voir aussi: Vents violents: Météo France place les deux tiers de la France en vigilance jaune ce mardi 26

Météo France a aussi prévenu les habitants de ces départements du Sud-ouest sur les risques de telles rafales. Ainsi, "des dégâts importants sont à attendre" et la circulation, sur les routes comme dans les airs, pourrait être difficile à certains endroits. Des coupures d'électricité ou de téléphone sont aussi à prévoir.

Il est donc conseillé de limiter ses déplacements et de faire attention aux chutes d'arbres qui pourraient causer des dégâts matériels ou même humains. Dans le cas d'une dépression comme Bruno, il est donc préférable de garer sa voiture dans un garage abrité si possible. Logiquement, il est aussi fortement déconseillé d'effectuer des interventions sur des toitures, le phénomène ne devrait pas durer très longtemps, rien n'empêche les bricoleurs amateurs ou professionnels de remettre leurs travaux à un moment plus propice.