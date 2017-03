Vents violents: 31 départements en alerte orange

Des vents forts sont à prévoir ce lundi 6 dans 31 départements selon Météo France, des phénomènes de vagues-submersion sont aussi à prévoir.

Une dépression a commencé sur la Bretagne où des vents pouvant atteindre 193 km/h à Camaret ou 191 km/h à Ouessant ont été recensés. L'alerte a été étendue à la Gironde et la Dordogne ce lundi 6 au matin.

Le Var et les Alpes-Maritimes seront aussi concernés par l'alerte aux vents violents dans la soirée.

Des vents d'ouest devraient se faire sentir sur la Bretagne et le Pays-de-la-Loire, où des rafales pourraient aller jusqu'à 150 km/h aux points les plus exposés du Finistère, pour atteindre progressivement la Vendée, la Gironde et le Massif Central.

Les vents les plus violents se situeront sur le littoral et sur les sommets. Dans la soirée, la côte méditerranéenne, le Var et les Alpes-Maritimes, seront touchés.

En Corse, l'alerte concerne les phénomènes de "vague-submersion", particulièrement aux extrémités de l'île où il est fortement déconseillé de prendre la mer

L'alerte orange vents violents suggère à la population de limiter ses déplacements et de prendre garde aux chutes d'arbres. Il est également très fortement déconseillé d'intervenir sur les toitures.

Météo France incite aussi les habitants des bords de mer à bien fermer les portes, fenêtres et volets de leurs habitations. Il est aussi conseillé d'être prudent sur les routes, notamment les routes côtières.