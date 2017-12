Vents violents: Météo France place les deux tiers de la France en vigilance jaune ce mardi 26

Attention aux fortes bourrasques de vent ce mardi 26. En effet, Météo France a placé les deux tiers de la France en vigilance jaune pour "vents violents" et ce jusqu'à mercredi 27 à 6h du matin. La journée sera également pluvieuse pour une bonne partie du territoire, seul le Sud-est, à l'exception des départements alpins, et l'extrême Nord-est seront épargnés.

Les pluies seront accompagnées de fortes rafales de vents, comprises entre 50 et 80 km/h suivant les régions, avec des pointes à plus de 100km/h sur toute la façade atlantique de la Normandie à la côte basque. Des orages sont également prévus en début d'après-midi sur la Bretagne, alors qu'ils toucheront la Corse en soirée. De la neige est également prévue sur le massif alpin à partir de 1.200 mètres d'altitude.

Les vents violents ont déjà provoqué des chutes d'arbres sur les routes en Bourgogne provoquant des perturbations légères de la circulation. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer.

Du côté des températures, elles s'échèleront entre 2 et 7 degrés à l'intérieur des terres et de 5 à 10 degrés sur le littoral atlantique. Sur le pourtour méditerranéen, le mercure sera plus clément avoisinant les 12 à 16 degrés localement.

En Ile-de-France, les bourrasques pourraient atteindre localement les 65km/h. Il est donc recommandé d'être vigilant lors des activités extérieures, notamment avec de jeunes enfants.

En cas de vigilance jaune, correspondant au deuxième niveau d'alerte (sur une échelle de quatre), Météo France recommande d'être attentif si l'on pratique des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau.