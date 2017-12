Vents violents: des milliers de foyers privés d'électricité en Bretagne, en Mayenne et dans les Landes

La tempête Bruno sévit encore en France ce mercredi 27 et Météo France a étendu l'alerte orange aux vents violents à cinq départements. En plus des Landes, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, l'Ariège et la Haute-Garonne sont concernés. Des milliers de foyers ont aussi été privés d'électricité, la panne dure encore ce mercredi.

Dans toute la région Bretagne, pas moins de 4.500 foyers sont dans le noir. Pas moins de 2.000 coupures de courant sont à dénombrer dans le Finistère, la même chose dans les Cotes-d'Armor tandis que 500 foyers sont touchés en Ille-et-Vilaine.

Dans le département de la Mayenne des incidents de ce type sont aussi en cours et pas moins de 400 coupures de courant sont à dénombrer, toujours selon Enedis, qui exploite le réseau électrique.

Dans les Landes pas moins de 600 clients sont privés d'électricité selon France Bleu Gascogne. Les territoires de Lue, Souprosse, Saint-Cricq-Chalosse et Labouheyre sont particulièrement touchés. Un retour à la normale est prévu vers midi ce mercredi.

Ces pannes d'électricités sont dues à l'endommagement de poteaux électriques. Enedis a d'ailleurs communiqué les règles à suivre si un fil électrique est retrouvé à terre sur la voie. Il ne faut absolument pas y toucher pour éviter tout risque d'électrocution et même éviter de s'en approcher. Il faut aussi alerter tout de suite l'entreprise qui pourra ainsi dépêcher des techniciens sur place. Un numéro d'urgence a été mis en service: le 09 726 750 suivi du numéro du département.