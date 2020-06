VIDEO Déconfinement : les écoles et le challenge de la réouverture

Déconfinement Phase 1 : les écoles

A Poissy, comme ailleurs en France, la question du déconfinement est particulièrement problématique.

Comment accueillir une trentaine d’élèves dans chaque classe sans prendre de risques pour les enfants et les enseignants.

ci on a pris les devants en testant une configuration d’exception durant plusieurs semaines comme le raconte le maire de la ville Karl Olive :

« Un jour de déconfinement c’est toujours particulier, tout ça s’organise et tout ça s’anticipe. Au groupe scolaire Ronsard qui accueillait déjà les enfants de personnel soignant, de policiers etc., en mois et demi il n’y a eu aucune contamination »