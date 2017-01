Vignettes Crit'Air: qui peut rouler à Paris ce mardi 24 et mercredi 25

Depuis plusieurs jours, la France connaît un nouvel épisode de pollution et Paris est particulièrement concernée. Mais, dans la capitale, fini la circulation alternée et la question principale qui en découlait: "Est-ce que ce sont les plaques impaires ou paires qui peuvent rouler aujourd'hui?". Désormais, c'est la circulation différenciée qui régit les transports de Paris et des 69 communes de la petite couronne. Ce dispositif a été reconduit pour ce mardi 24 et également mercredi 25.

De 5h30 à minuit, les véhicules les plus polluants ont interdiction de circuler. Cela concerne plus précisément les véhicules non classés et ceux de classe 5 (immatriculés entre 1997 et 2001, selon la classification des vignettes Crit'Air). Toutes les autres véhicules, munis d'une vignette Crit'Air allant de 1 à 4, ou les véhicules "zéro émission" (électriques et à hydrogène, mais pas hybrides), pourront rouler normalement dans la capitale et la petite couronne.

La Préfecture de police a confirmé l'information sur Twitter, répondant aussi à la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, qui voulait étendre l'interdiction aux vignettes Crit'Air 4 (pour les véhicules immatriculés entre janvier 2001 et décembre 2005).

Reconduction de #circulationdifferenciee les 24 et 25/01 (véhicules 5e classe et non classés interdits) #Critair https://t.co/ImW9M7kxmV — Préfecture de police (@prefpolice) 23 janvier 2017

A noter que contrairement à la journée de lundi 23, l'A86 (l'autoroute qui encercle tout Paris et les communes de la petite couronne) n'est pas concernée par la circulation différenciée.

A Lyon et Villeurbanne, la préfecture a mis en place pour ce mardi un double dispositif: circulation différenciée ET alternée. Les véhicules impairs ne peuvent donc pas rouler, sauf s'ils ont une vignette Crit'Air allant de la couleur verte ("zéro émission") à orange (niveau 3).