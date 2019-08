Week-end du 2 au 4 août - Info trafic: la France en noir pour le "chassé-croisé"

C’est, fréquemment, le week-end le plus chargé de l’année sur les routes de France. Et 2019 ne devrait pas être une exception. Le week-end du vendredi 2 août au dimanche 4 août , celui du "chassé-croisé", voit sur le sens des départs les nombreux vacanciers qui partent pour les premières semaines du deuxième grand mois d’été croiser ceux qui s’apprêtent à reprendre le travail le lundi. De quoi charger les routes de France et pas uniquement les axes traditionnellement les plus difficiles.

Vendredi 19: La journée est classée orange sur le sens des départs sur toute la France et orange dans le sens des retours dans le sud-est du pays. Ceux qui veulent anticiper leur départ pour éviter les bouchons du samedi auront malgré tout raison, même s’ils ne doivent pas s’attendre à un trafic fluide.

A éviter – Dans le sens des départs: les routes d’Île-de-France après 10 h; la périphérie des grandes métropoles entre 14h et 20h; l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 9h à 18h; l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon de Provence, de 8h à 20h; l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 8h à 21h; l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux entre 5h et 19h; l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 7h à 19h; l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très dense de 16h à 19h avec un délai entre 30 minutes et une heure. Dans le sens des retours: la périphérie des grandes métropoles entre 15h et 18h; l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 5h à 19h; l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon de 8h à 20h; l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier de 10 h à 19; l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 14h à 19h; l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse de 14h à 16h.

Samedi 20: dans le sens des départs, l’ensemble de l’Hexagone affiche la couleur noire. La totalité du territoire sera donc considérée comme subissant une circulation très difficile. La journée pourrait bien être la plus chargée de l’année puisque même le sens des retours s’annonce congestionné. Le sud-est est en rouge et le reste du territoire en orange.

A éviter – Dans le sens des départs: l’Île-de-France avant 13h, les grandes villes entre 9h et 19h, l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 6h à 17h; l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 10h à 17h; l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon de Provence, de 4h à 19h; l’autoroute A8 entre Aix et Nice de 9h à 17h; l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 5h à 17h; les autoroutes A20 et A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 7h à 18h; les autoroutes A62 et A61 entre Bordeaux et Narbonne de 7h à 16h; l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 7h à 17h; l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 16 h (attente supérieure à 30 min) avec une période très dense de 11 h à 12 h (attente supérieure à 1 h). Dans le sens des retours: l’Île-de-France après 14h; les grandes métropoles de 9h à 18h; l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 9h à 15h; l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon de 7h à 16h; l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier de 8h à 17h ; l’A71 à hauteur de Clermont-Ferrand de 10h à 18h et l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 9h à 16h.

Dimanche 20: La tension sur la route retombera mais la journée restera malgré tout chargée dans le sens des départs (classée orange par Bison futé). Dans le sens des retours, hormis la région Auvergne Rhône-Alpes qui sera classée orange, le reste de la carte est en vert.

A éviter – Dans le sens des départs: l’Île-de-France après 10h; les grandes métropoles entre 10 h et 20 h; l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux de 9h à 17h; l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon de Provence de 7h à 20h; l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 8h à 19h; l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 10h à 17h; l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse de 14h à 20h; l’autorouteA61 entre Toulouse et Narbonne de 9h à 14h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 10 h à 19 h.

Consultez ici les prévisions détaillées de Bison futé pour le trafic routier et autoroutier du week-end des 2, 3 et 4 août.