World Naked Bike Ride 2020 : les cyclistes nus invités à défiler à Paris et à Rennes le 13 septembre

Des centaines de cyclistes nus sont attendus dans les rues de Paris et de Rennes ce dimanche 13 septembre pour la première World Naked Bike Ride française. L'occasion de promouvoir l'usage des moyens de transports doux, et, accessoirement, de défendre la liberté de vivre dans le plus simple appareil.

Ces défilés de cyclistes nus sont désormais traditionnels dans de nombreuses villes européennes. Ce dimanche 13 septembre, ce sera presque une première en France, l'édition qui devait avoir lieu en 2019 ayant finalement été annulée. A Rennes et à Paris, les cyclistes et autres utilisateurs de trottinette sont invités à enfourcher leur bolide avec cette invitation : construire le monde d’après et venir « déguisé ou aussi nu que vous osez ». Un autre défilé devait avoir lieu à Lyon, mais en raison du passage du Tour de France dans la capitale rhône-alpine, elle est, comme toute autre manifestation d’ailleurs, interdite.

La WNBR organisée par la Fédération nationale de naturisme

C’est la Fédération Française de naturisme qui a décidé de déployer en France cette initiative, lancée en Espagne au début des années 2000 et baptisée la « Cyclonudista ». Devenue internationale, la Wold Naked Bike Ride (ou WNBR) se déroule depuis 18 ans dans une centaine de villes et une trentaine de pays au mois de juin. Crise sanitaire oblige, elle a été cette année décalée à septembre.

Il s’agit donc, avant tout, de faire la promotion des modes de déplacements doux, de s’ériger contre la dépendance au pétrole de l’humanité et, au passage, de rappeler la vulnérabilité des cyclistes face au trafic routier. Dimanche, si le port du casque restera vivement recommandé, notamment pour les moins de 12 ans, le port de vêtements sera tout à fait facultatif pour cette manifestation qui se veut pacifique, familiale et festive.

50 km de pistes cyclables supplémentaires installées à Paris

Cette WNBR profitera sans aucun doute de l’engouement des citadins pour le vélo. Alors que la circulation routière avait baissé de 84% à Paris pendant le confinement au printemps, les organisateurs de la WNBR veulent insister sur la nécessité du développement des pistes cyclables. En 2020, la fréquentation des pistes cyclables a bondi de près de 30% par rapport à 2019 sur toute la France et de 67% à Paris. Aux heures de pointe, il passe désormais plus de vélos que de voitures sur le boulevard Sébastopol, l’un des axes les plus fréquentés de la capitale, selon une information relayée par Le Monde. A Paris, Anne Hidalgo avait annoncé dès le mois de mai la mise en place de 50 km de voies réservées aux vélos le long des lignes de métro les plus fréquentées.



Pour retrouver les dernières infos sur l’évènement, rendez-vous sur la page Facebook de la Cyclonue WNBR France.