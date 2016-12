Lyon: il tue sa femme d'une balle devant leurs enfants

L'affaire est particulièrement sordide. Un jeune homme de 24 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi 29 à ce vendredi 30 dans le 9e arrondissement de Lyon, rue Albert-Falsan dans le quartier du Vergoin. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme avec une arme à feu pendant une dispute conjugale.

Vers 23h30, les policiers et les pompiers lyonnais ont été appelés par un voisin du couple qui avait entendu des bruits et des cris provenant de l'appartement de ses voisins, suivi d'une détonation. Rapidement arrivées sur place, les forces de l'ordre pénètrent dans le logement et découvrent la mère de famille gisant dans son sang et présentant une plaie béante au niveau de la gorge. Au sol, les policiers retrouve l'arme du crime, un pistolet de calibre 7.65.

Les pompiers ont tout tenté pour mettre fin à l'hémorragie, en vain, la jeune femme est morte malgré leurs efforts. Le père de famille, et principal suspect, n'a pas cherché à fuir lors de son interpellation. Détail sordide, les enfants du couple, un garçonnet de 5 ans et une fille de 18 mois, étaient présents dans l'appartement au moment du drame.

L'interpellé a reconnu avoir ouvert le feu sur sa femme mais a déclaré ne pas avoir voulu titrer mais seulement lui faire peur. Il est connu défavorablement des services de police. Saisie, la Sûreté départementale de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la femme.