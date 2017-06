La principale d'un collège propose 100 dollars aux élèves qui décrochent des écrans pendant les vacances

Diana Smith, la principale de la Washington Latin Public Charter School aux Etats-Unis a fait la promesse d'offrir 100 dollars (soit 89 euros) de sa poche aux élèves de son collège qui réussiront à se passer de leurs écrans tous les mardis pendant trois mois.

La principale a annoncé jeudi 8 juin ce défi lors de la dernière réunion avant les vacances d'été. Un projet qui a été applaudi par les parents d'élèves, mais un peu moins par les enfants qui n'étaient pas vraiment ravis de cette initiative.

"Je n'aime pas quand les professeurs achètent leurs étudiants, donc je vais contourner mes propres règles. Mais je pense qu'ils ont besoin d'aide pour rompre ce lien particulier avec les nouvelles technologies ", a déclaré Diana Smith lors d'une interview au Washington Post.

Le challenge concerne les élèves de 4ème et de 3ème de ce collège de Washington. Il a commencé mardi 13 juin et se terminera la dernière semaine du mois d'aout. Afin de remporter la somme promise par Diana Smith, les adolescents devront se priver complètement de leurs téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux et télévisions pendant 11 jours en tout. A la fin de ce défi, deux adultes âgés d'au moins 21 ans (majorité aux Etats-Unis) devront envoyer une lettre manuscrite à la principale pour certifier que le collégien n'a pas touché un seul écran chaque mardi.

Pour le moment, Diana Smith, estime que 50 élèves sur les 180 pourraient relever le challenge. Elle a donc économisé 600 dollars (environ 530 euros).