EDITO - Quand bien même (comme Manuel X., un ex-Premier ministre français qui a ensuite brigué la mairie de Barcelone, et qui depuis a divorcé) je venais à déclarer sur X que : “De par ma femme, je suis éternellement lié à Israël” ; quand bien même je faisais ceci ou cela, que les “fake-checkers” Julien Pain, Tristan Mendès France et Rudy Reichstadt continueraient à m'accuser d'antisémitisme. Hurleraient à l'infamie. Au complot ! Affirmeraient tout de go qu'il s'agit là d'une fausse plaisanterie. Une fausse plaisanterie d'un très mauvais goût 100% vrai, lui. Une fatwa : ni appel ni pourvoi indéfectible. “Ni pardon ni oubli” qui a “cours” tout court (et non pas “recours”).

C'est exprès que j'ai très légèrement exagéré, ce qui, je pense, serait la réaction de ces messieurs suite à une telle déclaration de ma part. Une déclaration que je ne ferai jamais puisque, déontologie journalistique oblige, je ne fais état de mes opinions politiques uniquement qu'en privé, a fortiori sur un sujet aussi sensible que le conflit au Moyen-Orient.

Néanmoins, c'est cette fois sans aucune exagération, mais au contraire légitimement au possible, que je me pose la question de savoir si la “chutzpah” (chute ou pas ?) n’est une solution radicale que ces censeurs appointés sont en train de mettre en place en France, pour éradiquer tant la liberté d'expression que la liberté d'opinion ?

En effet, "chutzpah” est le terme utilisé par Norman Finkelstein dans son livre Beyond Chutzpah, pour décrire l'usage trop souvent inappropriée qui est faite de l'accusation d'antisémitisme pour cautionner certaines actions d'Israël.

Or, accuser d'antisémitisme quel que soit le sujet, quiconque n'est pas 100% d'accord avec la version officielle du gouvernement et dont ils se font l'écho, telle est effectivement l'arme de destruction massive utilisée par Julien Pain, Tristan Mendès France et Rudy Reichstadt dans le combat qu'ils livrent avec zèle et avec notre argent.

“Parce que c'est notre projet” ? C'est possible.

Et toujours de manière péremptoire : une affirmation sans preuve, la contredire, c'est blasphémer.

Exemple type de cette pratique fascisante, cette sortie de Julien Pain sur X du 24 juin 2022 :

« L'image du juif marionnettiste est, sans aucun doute, un symbole antisémite. Et l'antisémitisme ne relève pas de la liberté d'expression. »

Julien Pain, Tristan Mendès France et Rudy Reichstadt : les négationnistes radicalisés subventionnés de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, du débat et du contradictoire ?