Échec et Mat diplomatique

ÉDITO - Pire que simplement une défaite par K.O. - qui dans des circonstances complètement opposées aurait tout à fait pu être considérée comme honorable (voir plus loin) -, serait-ce un nouveau revers important que l'actuelle diplomatie à la française vient de nous faire subir ? Petit rappel des faits.

Alireza Firouzja est né en Iran, le 18 juin 2003, à Babol, une petite ville proche de Téhéran. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il figure parmi les champions du monde d'échecs du moment : douzième mondial et vice-champion du monde de parties rapides, il vient de déloger Maxime Vachier-Lagrave de la place de meilleur joueur français.

Et outre son grand talent, ce grand maître dispose de la double particularité suivante :

À 18 ans, Alireza Firouzja, champion reconnu depuis trois ans déjà, de nationalité iranienne et habitant en Iran à l'époque, devait jouer contre un joueur israélien. La Fédération iranienne d'échecs lui aurait demandé de ne pas le faire, a-t-il affirmé. Le joueur a protesté en disant que la politique n'a rien à voir avec le sport (ce qui est parfaitement vrai), et il a demandé l'asile politique en France.

La France l'a reçu. Et il a obtenu la nationalité française. C'était en 2018.

Et bien, hier, jeudi 16 mars 2023, la France lui a interdit de jouer contre un joueur russe.

C'est donc un drôle de « Tour », que vient de lui jouer, celui ou celle qui lui a intimé de « Roquer » de la sorte. Ce « Fou », visiblement, est un peu trop à « Cheval » sur les principes. Qu'il aille au diable pour lui avoir ainsi damné le « Pion ». Et tenez; je me permets d'ajouter d'ailleurs ceci à l'endroit de cette personne : c'est « le Roi » ou « la Reine » des cons.

Oui. Celle-là, il l'a « prise en passant ».

PS : comme ses ex-compatriotes de la fédération iranienne d'échecs, certainement vexés d'avoir été reniés, refuseront sans doute de le réintégrer, voici une suggestion politiquement incorrecte à notre ami Alireza Firouzja : demander l'asile politique à la Russie.

Ainsi, il pourra jouer contre le joueur russe que la France lui a interdit de rencontrer. Et nul doute que Vladimir Poutine, considéré lui aussi comme un grand amateur d'échecs (et nettement plus souple sur le sujet que les dirigeants occidentaux qui le traitent pourtant tous sans exception de dictateur), laissera en Russie Alireza Firouzja se mesurer à des joueurs… ukrainiens. À moins que les Atlantistes et Zelensky ne s’y opposent encore à leur « Tour » !