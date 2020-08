INTERVIEW : La première personne en rémission du HIV est un cas à suivre. Les doutes de la communauté scientifique et les réponses du chercheur italien qui a coordonné l'étude.

Cette personne de 34 ans est la première à maintenir une rémission à long terme du HIV après avoir reçu un traitement antirétroviral intensif d'un an.

Un Brésilien peut être la première personne à être "guérie" du HIV après avoir reçu une thérapie médicamenteuse intensive expérimentale. "Les données du groupe Iss de Ricardo Diaz et Andrea Savarino montrent une absence prolongée de virémie et d'ADN proviral dans le sang d'un patient traité avec 5 médicaments antirétroviraux en association avec la nicotinamide, ce qui ouvre un espoir dans cette approche thérapeutique", soutenu par Barbara Ensoli, directrice du Centre national de recherche sur le HIV de l'Istituto Superiore di Sanità. "Potentiellement, cette recherche pourrait conduire à l'élimination totale du virus et, par conséquent, à la guérison. Mais, de toute évidence, il faut encore du temps et de nouveaux essais pour confirmer ces données et évaluer la capacité de cette approche thérapeutique à réduire le virus latent". Le patient a reçu des soins intensifs pendant un an, puis le traitement a été interrompu en mars 2019. Depuis lors, il est testé toutes les trois semaines et, un an plus tard, il n'a toujours pas de charge virale ni d'anticorps détectables. L'homme a été soigné avec quatre autres patients, mais il est le seul à avoir été "guéri". Nous avons interviewé un auteur de la recherche, Andrea Savarino, chercheur à l'Istituto Superiore di Sanità, qui a contribué à l'expérimentation coordonnée par Ricardo Diaz, de l'Université fédérale de Sao Paulo au Brésil.

FranceSoir : Le patient de Sao Paulo pourrait-il être le premier cas au monde de rémission de la maladie avec un traitement pharmacologique ?

Andrea Savarino: Oui, c'est possible. J'utilise la mise à l'épreuve parce que dans des cas comme celui-ci, il faut faire preuve de la plus grande prudence. Un tel maintien prolongé d'une virémie indétectable - à partir de mars 2019, pendant près de 70 semaines - accompagné d'un test d'ADN viral négatif ne peut cependant pas du tout être ignoré. Nous ne sommes pas encore certains que l'homme se soit rétabli. Il devra encore être suivi dans le temps, et certaines biopsies devront être faites. Toutefois, il s'agit de procédures invasives qui doivent être effectuées avec prudence.

FS : En quoi consiste le traitement ?

AS : Elle consiste en une thérapie antirétrovirale intensifiée, un régime comportant cinq médicaments qui entrent en compétition avec les molécules que le virus utilise pour compléter son cycle de réplication, et de la nicotinamide, un métabolite naturel actuellement exploré dans les thérapies antinéoplasiques expérimentales.

FS : La rémission du virus pourrait-elle avoir eu lieu pour d'autres raisons, sans rapport avec le traitement expérimental ?

AS : Des cas de rémission spontanée de la maladie chez des personnes présentant une

détérioration chronique du système immunitaire ne se sont jamais produits. Le traitement que le patient a subi était clairement un élément clé.

FS : Selon vous, pourquoi, sur 5 patients, 1 est potentiellement guéri et 4 autres ne le sont pas ?

AS : Je pense que cet homme avait une heureuse combinaison de facteurs, peut-être génétiques, qui le rendaient plus sensible aux effets du traitement administré. Comme je l'ai déjà dit, il sera nécessaire d'augmenter l'historique des cas pour comprendre ce qui s'est réellement passé.

FS : Actuellement, existe-t-il un remède précoce contre le HIV ?

AS : Actuellement, elle ne peut être traitée qu'avec des médicaments antirétroviraux, qui doivent être maintenus à vie.

Certains ont suggéré que ce cas n'est peut-être pas si surprenant, en se basant sur le fait que plus le traitement est précoce, plus il est efficace.

Le patient de São Paulo est un cas unique car il a été traité dans la phase chronique de l'infection, alors qu'une détérioration du système immunitaire était déjà évidente. C'est une chose de diagnostiquer la maladie, c'en est une autre de l'acquérir : dire que l'homme a été traité tôt juste parce qu'il a été traité deux mois après le diagnostic, c'est comme confondre des pommes avec des pommes de terre.

FS : Dans le passé, les cas traités prématurément ont-ils donné des résultats ?

AS : Il n'y a eu que quelques cas de contrôle prolongé de l'infection suite à la suspension d'un traitement administré tôt, peu après l'acquisition de la maladie. Cependant, ces cas sont très différents du cas en question. En fait, chez ces patients, appelés contrôleurs post-traitement, l'ADN viral, c'est-à-dire la forme sous laquelle le virus est maintenu dans l'organisme pendant une longue période, reste encore détectable, contrairement à ce qui a été observé chez le patient de São Paulo.

FS : En ce qui concerne la nicotinamide, est-il nécessaire de comprendre le rôle dans l'éveil du virus silencieux ?

AS : L'éveil du virus à partir de la latence n'est pas le seul effet potentiel du médicament. Lorsque j'avais 26 ans, j'ai réalisé une étude dans laquelle je décrivais que la nicotinamide pouvait limiter l'un des dommages immunitaires induits par le HIV à des concentrations atteignables dans le plasma après une supplémentation (Savarino et al. Cell Biochem Funct 1997). Après des années de stagnation de ce concept, ces effets sont maintenant sérieusement pris en compte dans la recherche sur le cancer, autre condition pathologique associée à la détérioration du système immunitaire. Le modèle mathématique que nous avons présenté à la conférence mondiale de S. Francisco montre que les effets observés chez le patient de S. Paul ne peuvent pas s'expliquer par un effet combiné de l'antilatence et de la fonction immunitaire.

FS : Deux autres patients ont été guéris dans le passé, le "patient berlinois" et le "patient londonien" : tous deux avaient reçu une greffe de cellules souches de moelle résistantes à l'infection par le HIV.

AS : Cependant, ces cas sont très différents car ils ont subi une intervention médicale risquée parce qu'ils souffraient d'une néoplasie concomitante. Le patient de São Paulo est unique en ce sens qu'il n'a été traité qu'au moyen d'interventions pharmacologiques.

FS : Et le cas du bébé du Mississippi, le nouveau-né soigné à la naissance ?

AS : Le bébé du Mississippi a été soigné immédiatement après sa naissance. La plupart des cas de transmission mère-fœtus du HIV se produisent pendant ou juste avant la naissance. Une autre partie se produit au cours du dernier trimestre de la grossesse. On

ne sait pas quand l'infection a réellement été contractée, mais, en tout cas, on peut parler de traitement précoce en ce qui la concerne. Ce cas clinique est donc également très différent de celui du patient de São Paulo. L'homme se trouvait - répétitivement - dans la phase chronique de l'infection. On ne peut pas dire si le virus pourrait revenir à l'avenir, mais, en tout cas, on peut vraiment dire qu'il s'agissait d'un cas unique de contrôle prolongé exceptionnel de la virémie. C'est pourquoi nous préférons définir le cas du patient de São Paulo comme une rémission à long terme plutôt qu'une guérison. C'est un terme emprunté à l'oncologie.

FS : Qu'en est-il des objections soulevées par des scientifiques internationaux comme Steve Deeks et Sharon Lewin ? Le premier, tout en exprimant son appréciation et sa confiance dans l'équipe de recherche, a déclaré à Science qu'il est possible que le patient ait trompé tout le monde et ait poursuivi la thérapie antirétrovirale à votre insu. Est-ce bien le cas ? Une telle possibilité existe-t-elle ?

AS : À cette objection, Ricardo Diaz a répondu que le Brésil dispose d'un système de santé national, contrairement aux États-Unis, où Steve Deeks exerce. Si le patient avait poursuivi une thérapie antirétrovirale. Il n'est pas non plus possible d'obtenir des médicaments antirétroviraux en ligne au Brésil, contrairement aux États-Unis. Nous allons cependant tester les échantillons de plasma du patient qui ont déjà été archivés pour une confirmation extrême de l'arrêt du traitement.

FS : En supposant que le patient continue secrètement - de mars 2019 à aujourd'hui - à prendre des rétroviraux, pourrait-il avoir une rémission totale du virus ?

AS : La virémie aurait été indétectable dans tous les cas, mais il est probable que l'ADN viral aurait quand même pu être observé, ce qui n'a pas été le cas chez le patient de São Paulo.

FS : Sharon Lewin, interviewée par le Daily Telegraph, a déclaré que c'est un beau résultat mais que c'est un cas anecdotique. Quelles sont les perspectives ?

AS : Nous sommes d'accord avec Sharon Lewin sur ce point. Nous soumettons un projet visant à traiter d'autres personnes atteintes du HIV avec le même protocole pour voir si quelque chose de similaire pourrait se reproduire.

