Législatives 2022: abstentionnisme, parachutage, RIC...trois candidates novices se présentent (3)

Caroline Lelievre : Les règles du jeu sont inégales. Au niveau des médias traditionnels, la visibilité́ est donnée essentiellement aux partis déjà en place. Les règles sont également fixées par eux, ils ont donc prévu de limiter la visibilité aux nouveaux arrivants qui, en exposant des vérités, pourraient leur faire de l’ombre. Une candidature citoyenne n’est donc pas la bienvenue, d’autant plus qu’elle pourrait relayer les vrais besoins des électeurs avec les vraies réalités.

Amina Bacar : Il y a un enjeu primordial avec l’abstentionnisme, il y a un vrai sujet d’éthique. On a beaucoup reculé sur l’éthique politique. En ayant permis le cumul des mandats, on se retrouve avec une sorte de "baronnerie" des élus : ils sont installés et qu'il n'y a donc aucun changement possible. Il faut les juger sur le bilan de leur mandat et non pas sur des rapports de conseil territorial. D'autre part, on s’est fait attaquer par la NUPES, car on est aussi à gauche. Aussi, je rappelle toujours que nous sommes dans un progrès social, il y a toujours eu un pluralisme de gauche et il faut le respecter. Je ne vois pas pourquoi on s’attaquerait entre gauches sociales et écologiques. Des propos dérangeants, ça ne fait pas honneur à la politique humaniste et c’est une perte de temps.

Comment se déroule votre campagne électorale ?

Caroline Lelievre : Ma démarche citoyenne est très bien accueillie et encouragée par les citoyens de la 7ᵉ circonscription. Cela étant, ils sont lucides sur le verrouillage des élections et des arrangements entre partis. C’est pourquoi ils ont perdu confiance dans la politique, et la plupart ne vont plus voter, car ils ne se sentent pas entendus. Notre proposition de RIC (Référendum d’initiative citoyenne), à savoir consulter les citoyens pour avoir leur avis sur des sujets importants, impliquant des changements dans la vie de chacun de nous, semble surprendre. En effet, de quand date la dernière consultation du peuple français sur un sujet quel qu’il soit ? Nous souhaitons redonner la parole aux citoyens et les entendre. Le frein, c'est que les gens fonctionnent comme avec la publicité : ils ont besoin d’être rassurés, ils savent que tout est déjà pipé et, en même temps, ils gardent espoir. Notre candidature fait appel aux abstentionnistes pour leur donner envie de voter : aller voter POUR une personne de confiance qui va les représenter en leur donnant le moyen de s’exprimer et non pas contre x ou y. Si tous les abstentionnistes allaient voter, le paysage politique pourrait changer de visage et nous serions au second tour.