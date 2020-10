VIDEO : l’heure est grave, message de l’anthropologue Jean-Dominique Michel au Président de la République

Dans une vidéo de douze minutes, l’anthropologue et expert en santé publique Jean-Dominique Michel s’adresse au Président de la République Française. Cette vidéo intervient après

- les interrogations du professeur Raoult au sujet du refus de l’Agence Nationale du médicament et de santé de donner un règlement temporaire d’utilisation à l’hydroxychloroquine, du rôle joué par Sanofi et le ministère de la Santé dans une possible interférence dans la fourniture de stock en hydroxychloroquine,

- et avant les annonces « dures prévues » d’un couvre-feu à 19h les soirs de semaine accompagné de télétravail généralisé́ et d'une attestation pour prendre les transports, d'un confinement le weekend et de la fermeture des commerces non essentiels.

Hier de nombreuses manifestations ont eu lieu en Italie. Plusieurs manifestations sont prévues ce weekend dans des capitales européennes. Le mécontentement monte alors que des questions de plus en plus nombreuses restent sans réponse et les traitements de certains chiffres demeurent questionnables. De son côté le CDC (centre de contrôle des maladies) américain prône une approche moins basée sur les tests et prenant en considération les symptômes, ce qui reviendrait à redonner la main aux médecins de terrains pour l’identification des malades.

Dans son message, Jean-Dominique Michel déclare : « nous devons revenir aux fondamentaux de l'état de droit et aux bonnes pratiques sanitaires au plus vite. Ce qui implique de sortir de l'engrenage de mesures absurdes et destructrices. C'est le sens de mon adresse au Président de la République française. »

En avril 2020, Jean-Dominique Michel avait dit à propos de son livre « Anatomie d’une crise » qu’il aurait presque pu l’appeler « Anatomie d’un désastre » ! Je pars de la théorie des catastrophes: La plupart des crashs d’avions n’ont pas une cause unique, mais le cumul de petits effets aboutit à une destructivité disproportionnée avec chacun d’entre eux pris isolément. Nous y sommes, depuis le mois d'avril, une multitude de petites décisions prises en France.

J’ai donc cherché à comprendre quels sont les chainons ayant transformé une épidémie, qui aurait pu être banale, en une catastrophe énorme. Le virus ne va sûrement pas tuer plus de personnes que les mauvaises années de la grippe (comme en 1957-58 ou 1968-69) alors que le taux de suicide va énormément progresser dans l’après-coup. Les meilleures modélisations anticipent que le coût en santé physique et psychique dépassera de loin celui de l’épidémie elle-même.

Dans son adresse au Président, il reprend tous les éléments de la crise et établit un parallèle intéressant « nous avions les mêmes informations que l’Allemagne » et explique « qu'il y a eu une somme de manipulation autours de l'hydroxychloroquine qui fera frémir les historiens ».

Jean Dominique Michel nous dit:

« On s’approche d’une forme d’heure de vérité même si celle-ci risque d’être longue ».

A voir