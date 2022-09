Amazon censure les commentaires négatifs d'acheteurs sur le livre d'Olivier Véran

TRIBUNE - Depuis ce matin, il y a de quoi pleurer de rire.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a trouvé le temps d'écrire un livre intitulé Par-delà les vagues, paru jeudi 8 septembre aux éditions Robert Laffont. Dans cet ouvrage, l’ancien ministre de la Santé livre son « journal de crise au cœur du pouvoir ». « Des Conseils de défense et de sécurité nationale aux rencontres avec les familles des victimes, du personnage Didier Raoult à la campagne de vaccination, des antivax aux centaines d'heures de débat parlementaire, Olivier Véran témoigne, avec réalisme et humilité, de ses victoires et de ses doutes, de ses fiertés et de ses remises en question », précise la présentation faite par sa maison d’éditions.

Le livre est en vente sur Amazon, mais quelques tweets nous apprennent que le géant américain de la distribution... supprime les commentaires négatifs.

Ironie de l'histoire : les deux commentaires positifs qui sont restés en ligne évoquent les commentaires négatifs supprimés.

Ils sont tellement stupides les 2 qui ont mis 5 étoiles qu'ils parlent du grand nombre de commentaires négatifs ... qui n'apparaissent plus avec la complicité d'@amazonfrance !

Ils confirment donc que ces commentaires existent bien mais sont masqués !!!

La Nullité En Marche. pic.twitter.com/hEKIlOzWO3 — Jean-Yves CAPO (@JeanYvesCAPO) September 10, 2022

Un épisode d’autant plus risible qu’Amazon reconnait lui-même que seuls les acheteurs peuvent laisser des commentaires, donc les commentaires négatifs effacés ont été écrits par des clients Amazon et supprimés… un peu plus tard.

En effet, comme l'explique Amazon sur son site Internet, « lorsqu'un article a été acheté ou utilisé sur Amazon (sauf lorsqu'une réduction importante a été appliquée) et que le même acheteur a laissé un commentaire, nous appliquons une étiquette « Achat vérifié par Amazon ». Cela permet aux clients d'identifier les commentaires rédigés par d'autres clients qui ont réellement acheté, enregistré ou utilisé le produit ou le contenu sur Amazon. »

Avec cette affaire, il y a de quoi s'interroger sur le sérieux et l’honnêteté de l’entreprise ainsi que leur rôle de relai de la propagande du gouvernement.

Cet épisode montre qu’Amazon, comme les médias mainstream, se pose en promoteur zélé d’une doxa pro-système. Rappelons-nous en particulier que LCI prétendait que la propagande russe avait inventé la manifestation du 3 septembre des Patriotes à Paris, alors qu’elle avait bien eu lieu. C’est bien un système de désinformation qui se met en place à tous les niveaux, interdisant par là même tout débat démocratique.