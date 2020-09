Cette crise du Covid 19 plus politique que sanitaire !

Note de la rédaction : Dans nos tribunes s'expriment beaucoup de médecins, d'ugentistes, de statisticiens, chercheurs connus ou un peu moins. Mais vous ? Qu'en pensez-vous ? Vous qui êtes,comme nous, de "simples" français qui écoutez notre gouvernent imposer ces mesures. Que pensent monsieur et madame tout le monde? Voilà pourquoi nous avons donné la possibilité à Charlie de s'exprimer, non pas dans un commentaire facebook, mais ici dans dans une tribune. Voici son texte.

La grippe tue chaque année en France entre 10 000 et 25 000 personnes, et jamais nous n’avons été confinés, masqués, testés, tracés. Jamais de telles mesures liberticides comme par exemple le port du masque obligatoire ou la distanciation sociale n’ont été recommandées pendant toutes ces années. Jamais !

Et tout d’un coup en 2020 avec l’arrivée du Covid 19 il faudrait vivre dans la psychose, porter un masque, ne plus s’embrasser, ne plus se toucher, respecter les gestes barrières et la distance sociale, et attendre bien sagement le fameux vaccin pour retrouver enfin nos droits et nos libertés ?

Cette pseudo pandémie n’est qu’un prétexte pour soumettre les populations par la peur et restreindre les libertés fondamentales ! Le masque est le symbole de cette dictature !

Cette pandémie n’est qu’une pandémie médiatique !

Le masque est devenu aujourd’hui un symbole politique ! Une nouvelle tendance, une norme, qui consisterait à se protéger des méchants virus... dont le coronavirus chinois qui tue plus d’entreprises que de personnes ! Le masque est inutile et néfaste, mais sert à éviter les amendes de 135€ et à rappeler à la population que nous sommes toujours (ce qui est faux) en pleine épidémie.

Mettez votre muselière et taisez-vous ! Voilà le message du gouvernement aujourd’hui. Et ceux qui refusent sont vus comme des parias de la société, avec regard de travers et culpabilité. Pas assez docile pour la nouvelle société. Regardez les enfants, certains sont renvoyés de l’école pour un masque. C’est ça la république ? Foutre en l’air la scolarité d’un gamin pour non-respect du port du masque ? C’est ça la France ? Aujourd’hui vous ne portez pas le masque vous êtes considérés comme un danger, demain ce sera exactement la même chose avec le vaccin obligatoire.

La vérité c’est qu’aucune étude ne prouve l’utilité et l’efficacité du masque ! Alors que des dizaines d’études confirment que le masque est dangereux et inutile en affectant le système immunitaire et en diminuant le taux d’oxygène dans le sang, conduisant à l’hypoxie (Voir loi du 29 Juillet 1994). Aucune étude ne prouve l’efficacité et l’utilité de la distance sociale, qui est une connerie monumentale et mériterait d’être rebaptisée distance asociale...

Aucune étude ne prouve que le confinement a sauvé des vies... bien au contraire !

Toutes ces mesures sont pour nous protéger disent ceux qui nous gouvernent. Mais nous protéger de quoi au juste ? D’un coronavirus de plus, bénin dans 99% des cas ? N’avons nous pas un système immunitaire ? Ou s’est- t’il arrêté en 2020 comme le cerveau de beaucoup de français ? N’avons nous plus le droit de tomber malade ?

Toutes ces mesures sont liberticides et illégales et aucune ne justifie la lutte contre le Covid 19.

Pourquoi le gouvernement continue t-il à entretenir la psychose générale ? derrière tout ce cirque il y a un plan... mais lequel ? s'agit-il de mieux contrôler l’humanité et lui enlever toute liberté d'action et de pensée ?

Confinement.

Masques inutiles et dangereux

Test PCR pas fiables.

Interdiction du traitement du professeur Raoult qui pourtant marche dans plus de 90% des cas.

Traitement médiatique honteux infligé au professeur Raoult, plus grand infectiologue au monde.

Étude bidon pour flinguer la chloroquine comme le lancet gates : Chiffres et statistiques faux de la part du gouvernement et des instances de santé.

De son côté Monsieur Macron attend le vaccin pour l’année prochaine, et entend bien se refaire une santé politique en se faisant passer pour un héros. L’homme du vaccin réélu pour un deuxième mandat.

Vous voyez déjà les gros titres dans la presse ?

Monsieur Macron et son gouvernement ont du sang sur les mains ! Ils ne sont plus légitimes et doivent partir !

La France se divise actuellement en deux catégories, ceux qui écoutent le professeur Raoult et ceux qui écoutent Macron et son piètre ministre de la non-santé Monsieur Véran. Voilà la réalité ! Et la réalité donne raison au professeur. Les chiffres sont là !

La deuxième vague n’est que du vent pour maintenir la population dans la panique et accepter encore mieux le futur vaccin.

La deuxième vague n’existe pas !

Nous le peuple, nous avons le devoir de dire NON !

Non aux masques !

Non aux tests !

Non à la distance sociale !

Non à un reconfinement !

Non au vaccin !

Non au traçage !

Agissons désobéissons et résistons ! Reprenons nos droits et nos libertés !

La mascarade a assez duré !

L’épidémie est finie !

Charlie Taïeb, 24 ans

Citoyen français