Depuis 2021 le monde est-il a-normal? Qui se souvient de sa première année de médecine?

TRIBUNE — En termes de santé publique, depuis le printemps 2021, des signaux statistiques alertent sur le caractère mathématiquement anormal de certains pays de la planète Terre… Voici quelques exemples qui pourraient être abordés dans le module de biostatistiques des étudiants en première année d’études de médecine…

Commençons par un article publié le 4 août 2021, dans le JAMA. Ce travail est relatif à l’étude de l’incidence des myocardites et des péricardites, dans 40 hôpitaux de l’ouest des États-Unis, depuis janvier 2019 [1] :



Ce suivi aboutit à la conclusion que dès le mois de mai 2021 (avril 2021 pour les myocardites), les cartes de contrôle pour ces deux pathologies montrent un dépassement de la limite de contrôle (à 3 écarts-type). Dans le cas des myocardites, au mois de mai, ce dépassement peut être estimé à 5,0 fois l’écart-type. Ceci correspond à une probabilité (estimation rapide via une loi normale) que ce phénomène soit lié au hasard d’une chance sur 3 millions. En ce qui concerne les péricardites, le dépassement relatif au mois de mai 2021 est d’environ 6,75 fois l’écart-type. Cet écart indique que la probabilité que ce phénomène soit fortuit peut être estimée à une chance sur 100 milliards. Le printemps 2021 aux États-Unis apparaît statistiquement fort peu classique. On remarquera que l’année « covid » (2020) ne semble pas présenter de particularité concernant les myocardites et les péricardites. L’article qui expose ces résultats titre [1] : « Myocardite et péricardite après la vaccination contre le COVID-19 ». Faut-il y voir un lien de causalité ? La publication précise en conclusion :