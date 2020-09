La poliomyélite : Une maladie en voie d’éradication ?

Tribune : L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le mardi 25 août 2020 l’éradication officielle de la poliomyélite du continent africain. Le dernier cas détecté remonte à 2016 au Nigeria. Si cette maladie a complètement disparu du continent européen depuis le début des années 2000, sa disparition du d’Afrique ne signifie pas pour autant son éradication totale.

Une diminution de l’incidence de la poliomyélite de plus de 99 %.

La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle se transmet essentiellement par voie féco-orale (via l’eau souillée ou des aliments contaminés par les selles). En 1988, pour vaincre la maladie, l’OMS a lancé l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Elle a basé sa stratégie sur la vaccination de tous les enfants du monde. A cette époque, l’incidence de la poliomyélite était de plus de 350 000 cas estimés par an. En 1994, grâce à des campagnes massives de vaccination, le continent américain (36 pays) a été certifié exempt de poliomyélite, suivi en 2000 par la région du Pacifique occidental (37 pays et territoires, dont la Chine) et en juin 2002 par l’Europe (51 pays). L’Asie du Sud-est a quant à elle été certifiée exempte de poliomyélite en mars 2014 (11 pays dont l’Indonésie et l’Inde). L’initiative de l’OMS a donc permis de faire diminuer l’incidence de la poliomyélite de plus de 99 %. Actuellement, le virus circule uniquement dans deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan.

La vaccination comme seul rempart

Il existe actuellement deux types de vaccin disponibles pour lutter contre cette maladie. Le premier est un Vaccin Poliomyélitique Inactivé Injectable (VPI) contenant les trois sérotypes de virus inactivés. Il nécessite plusieurs injections, des rappels réguliers et des conditions d’asepsie contrôlée. Cependant son coût élevé a longtemps limité sa diffusion aux pays développés. L’autre vaccin est un Vaccin Poliomyélitique Oral (VPO). Il contient également les trois sérotypes de virus vivants mais est plus simple d’utilisation car il ne nécessite pas d’injection. Son coût est aussi plus abordable. Néanmoins, et malgré de larges campagnes d’informations, il est fréquent qu’à la suite de la disparition de la maladie, certains pays en voie de développement négligent le maintien de la couverture vaccinale à un niveau suffisant. On assiste alors parfois à un retour de la poliomyélite dû à des virus sauvages importés. Tant que la maladie ne sera pas totalement éradiquée, le maintien de la couverture vaccinale reste le moyen le plus efficace pour prévenir tout risque de retour de la maladie.