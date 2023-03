Le temps d’atterrir est venu et cela pourrait être brutal

TRIBUNE/OPINIONS - Depuis quelques semaines, nous sommes tous submergés par des informations provenant de multiples sources qui démentent toutes les versions officielles servies par nos médias mainstream et de nos politiques depuis maintenant presque 3 ans.

Au début de la crise Covid, j’étais restée subjuguée par un entretien entre un professeur de psychologie à Gand (Mattias Desmet) et un avocat américano-allemand (Reiner Fuellmich) qui n’a jamais voulu croire aux versions officielles concernant la covid et les vaccins. Cet avocat avait déjà fait condamner le groupe Volkswagen dans le cadre de l’affaire du dieselgate, un des plus gros scandales de corruption.

Mattias Desmet spécialisé dans le phénomène de la psychose de masse, adepte de Gustave Le Bon, expliquait que « tous les ingrédients nécessaires à l’établissement de cette psychose étaient présents en Europe et aux USA » et que « cette psychose de masse était ce qui permettrait d’instaurer un régime totalitaire » que l’on peut également rapprocher des objectifs du World Economic Forum (WEF) avec leur « Grand Reset » ou grande réinitialisation.

Il expliquait déjà par ailleurs que le meilleur moyen de se battre était ce que l’on appelle la ré-information, surtout continuer à discuter, à réinformer, à expliquer, à sourcer pour montrer les mensonges officiels à la fois de la part de nos politiques et de leurs relais médiatiques.

Je dois ici remercier France-Soir qui pour moi a été un outil essentiel dans cette recherche en analysant, critiquant, voire contredisant les narratifs officiels. Les points de vue exprimés, les informations inédites recensées m’ont apporté beaucoup d’éléments permettant de reconstituer un certain nombre de vérités factuelles, qu’elles soient au niveau scientifique et sanitaire, comme au niveau politique, afin de mieux comprendre les objectifs poursuivis par le narratif officiel, de mieux appréhender le pourquoi et le comment.

Depuis quelques semaines, un certain nombre de ces vérités factuelles commencent à être relayées.

Elon Musk et les Twitter Files ont fait état de véritables révélations sur la manière dont les informations concernant la Covid ont été censurées par les membres du gouvernement Américain.

Là aussi, France-Soir a été l’un des premiers et quasiment seul journal en France à en faire état.

Deux exemples très récents viennent s’ajouter à ces Twitter Files :

Les articles du journal britannique « The Daily Telegraph » qui ont divulgué des échanges entre l’ex-Ministre de la Santé et d’autres membres du Gouvernement avec des échanges de ce genre :

13 décembre 2020

MH : "nous avons effrayé tout le monde avec la nouvelle souche"

DP : "Ouais ça va entrainer un changement de comportement approprié"

MH : "Quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant"

Ou encore :

3/4 25 janvier 2021

DP : "As-tu parlé à Tedros (#OMS) de la nvap (nouvelle plateforme d'évaluation des variants)

MH : "oui" "par message"

DP : "Pas de promesses, mais j'essaie d'obtenir une approbation de Bill Gates pour la plate-forme"

France-Soir en avait également rapporté les faits dans un article « Confinement, fermetures des écoles, port du masque... The Daily Telegraph dévoile des messages WhatsApp compromettants des responsables britanniques ».

Le 6 mars dernier, Pierre Chaillot présentait son livre « Covid-9 Ce que révèlent les chiffres officiels » avec Ivan Rioufol sur Cnews. Alors que dès le 19 janvier 2023, France-Soir avait traité ce sujet, soit quelque six semaines avant que cet entretien n’ait lieu.

En fait la conclusion de ces différentes interventions ou plutôt révélations est qu’une grande partie de l’information officielle sur ces sujets était fausse et mensongère, que ce soit d’un point de vue statistique comme d’un point de vue purement scientifique.

En ce qui concerne un média comme France-Soir, la fureur des gouvernants et politiques a même été jusqu’à essayer de leur faire sauter leur agrément de service de presse en ligne, décision heureusement suspendue par le Tribunal Administratif le 13 janvier 2023 dernier.

La seule question à se poser devant cette confirmation des doutes que l’on pouvait avoir sur ces sujets était : « Pourquoi » ? Pourquoi mentir et/ou manipuler le peuple , pourquoi mentir aux médecins, pourquoi mentir aux élus ? Pourquoi essayer d’interdire toute liberté d’expression à ceux qui la défendent ? Pourquoi essayer d’interdire tout débat contradictoire ?

La réponse se trouverait-elle dans la volonté des États-Unis de maintenir, voire développer, leur puissance et leur hégémonie actuelles ? Fabriquer un monde de citoyens soumis et crédules, qui ne se posent pas de question, contrôler et interdire l’accès à toute information contradictoire ou à toute ré-information.

Ce qu’il y a en plus de fascinant dans cette démarche, c’est qu’elle est tout sauf secrète !

Ainsi la DARPA, qui est l’agence américaine pour les projets de défense avancée, nous explique très clairement

Qu’elle ait lancé le programme Narrative Networks pour comprendre comment les récits influencent la cognition et le comportement humains, et appliquer ces découvertes dans des contextes de sécurité internationale. Le programme vise à lutter contre les facteurs qui contribuent à la radicalisation, à la mobilisation sociale violente, à l'insurrection et au terrorisme parmi les populations étrangères, et à soutenir la prévention et la résolution des conflits, une communication efficace et des traitements innovants du SSPT.

Le narrative Network va même plus loin puisqu’il explore trois pistes parallèles :

Développer des outils analytiques quantitatifs pour étudier les récits et leurs effets sur le comportement humain dans des contextes de sécurité ;

Analyser l'impact neurobiologique des récits sur les hormones et les neurotransmetteurs, le traitement des récompenses et l'interaction émotion-cognition ; et

Développer des modèles et des simulations d'influence narrative dans des contextes sociaux et environnementaux, développer des capteurs pour déterminer leur impact sur les individus et les groupes, et suggérer des modifications doctrinales.

Cette démarche est en fait une véritable guerre cognitive, parfaitement décrite par un Français du nom de François du Cluzel, qui explique en termes très clairs comment manipuler l’opinion publique et le cerveau humain.

François du Cluzel est chef de service Innovation et Entrepreneuriat Supaéro, il a été le conseil du Général Philippe Lavigne, qui appartient au commandement de l’Otan et qui a créé le carrefour de l’innovation de l’Otan, supervisant les nouvelles méthodes de recherche sur la manière de créer une propagande et de manipuler les cerveaux humains.

Sur Twitter, @Sitting_bull_D, a synthétisé une partie de ce rapport qui fait 74 Pages :

Rapport totalement confirmé par les nouveaux objectifs des forces spéciales américaines qui veulent utiliser des « Deep Fakes » pour les opérations psychologiques dans cet article du journaliste analyste Sam Bindle, observateur des mésusages des technologies.

LE COMMANDEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIALES DES ÉTATS-UNIS, responsable de certaines des entreprises militaires les plus secrètes du pays, se prépare à mener des campagnes de propagande et de tromperie sur Internet en ligne à l'aide de vidéos deepfake, selon des documents contractuels fédéraux examinés par The Intercept.

Si l’on analyse le narratif qui a accompagné la survenue du Covid, puis les confinements, puis la quasi-obligation vaccinale et maintenant la guerre en Ukraine, on peut se demander si il n’est pas le temps d’atterrir brutalement, d’arrêter de croire un seul mot de ce que nous racontent les médias mainstream et les membres du gouvernement et de leur dire stop !

C’est déjà ce que sont en train de faire de nombreux Français au titre de la réforme des retraites, voulue par l’Union européenne et qui pourrait être très utile à certains fonds américains pour faire face au cataclysme financier que les sanctions contre la Russie sont en train de provoquer avec en particulier l’effondrement du dollar, abandonné par certains pays et qui est en train de perdre son statut de monnaie de référence, comme l’explique très bien Yannick Colleu, analyste financier spécialisé sur l’or, dans l’article « En route vers un nouvel Ordre Monétaire ».

Alors oui, il est grand temps d’atterrir, de continuer à réinformer, d’expliquer et surtout de multiplier les sources d’information pour retrouver la vérité des faits, permettant ainsi le débat démocratique, fondement indispensable de notre civilisation européenne depuis l’avènement des Lumières. Interdire le doute, c’est tarir la source de toute forme de progrès pour permettre à une oligarchie de maintenir un statu quo qui lui est profitable.

Le flambeau de la liberté doit rester allumé !