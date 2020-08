Lettre ouverte à la jeunesse par des babyboomers

Tribune : La pensée unique, bien plus toxique que le covid.

Ne soyez pas soumis, l’avenir vous appartient.

En réponse à la tribune parue dans le Parisien [1] intitulée « face au rebond de l’épidémie, la jeunesse refuse d’être le « bouc émissaire » (une quinzaine de moins de 30 ans assurent ne pas être les « irresponsables » à l’origine de la hausse des cas de Covid-19).

Nous tenons à rassurer ces jeunes : la hausse des « cas » n’est pas une hausse des malades (avec des signes cliniques) mais bien des gens testés positifs, ce qui prouve tout simplement qu’ils ont rencontré le virus actuel ou son cousin germain du rhume de l’an dernier. Plus on teste, plus on en trouve : pas de panique, vous vous êtes vacciné tout seul, peut-être bien. Donc laissons circuler le virus, si toutefois sa santé le lui permet encore car il a l’air bien faiblard ! L’épidémie (la maladie) est terminée. Respirez le bon air et sans masques et dorez-vous au soleil, les UV tuent les derniers coronavirus résistants.

Chers « jeunes » de la génération de nos enfants et petits-enfants

Sachez avant tout que rien n’importe plus à nos âges que votre bonheur et vos conditions de vie les meilleurs possibles, cent mille fois plus qu’un risque potentiel de mourir d’un virus déjà HS (risque 0, 05 % pour les plus de 75 ans sans maladie associée, soit moins que de rouler en voiture).

Nous avons vécu plus ou moins bien selon les cas, mais de toute façon notre avenir est derrière nous et pour la plupart des gens « ordinaires, c’est l’avenir de nos enfants qui importe contrairement à ce que veulent vous faire croire les médias. Nous pensons pouvoir parler pour la grande partie des retraités, la majorité dite silencieuse, celle à laquelle le pouvoir ne prête pas attention, sauf pour lui faire les poches de temps à autre.

Ceux qui vous maltraitent sont le petit clan qui sature les tv : ne les écoutez pas !

Nous ne faisons évidemment pas partie du petit clan de polémistes, ou éditorialistes qui se relaient depuis 40 ans, parlant entre notre nom, sans notre assentiment. Un seul exemple, lorsque l’affaire Matzneff a enfin éclaté, ces mêmes pseudo journalistes ont tenté de faire croire que la pédophilie affichée par Cohn-Bendit, (qui a toujours table ouverte sur les plateaux TV), représentait l’air du temps des années 80. Non, son avis et celui de ses amis ne reflétaient que ce milieu pervers de l’entre soi qui tient les rênes du pouvoir et des médias (la même chose) depuis les années Mitterrand (1981) et même déjà Giscard (1974). Nous étions farouchement opposés à la pédophilie et à toutes les maltraitances imposées aux enfants (trafics) mais prêchions pour bon nombre dans le désert.[2]

C’est probablement ce milieu germanopratin, pseudo-gaucho-écolo dépassé qui se permet de lancer des fatwas contre ces jeunes qui mettraient en danger le pays. Ne les écoutez pas, ils possèdent tous les médias, télévisions, journaux, radios, mais ne représentent qu’eux -mêmes, leur petite secte et les intérêts qu’ils défendent. Ils sont âgés, voire très âgés (plus de 80 ans pour certains, toujours présents sur les plateaux, alors que, dans les entreprises, les encore jeunes de 55 ans se font chasser. Ils continuent à déverser leurs ordres, leurs jugements, leurs ukases que vous, les plus jeunes et nous les vieux devrions appliquer, accepter sans critique aucune, sinon nous serons traités de fascistes, nazis, complotistes, que sais-je encore ? Ils veulent nous soumettre, les vieux et les jeunes, en nous forçant à nous masquer pour nous faire taire…. Et nous diviser pour régner selon la vieille méthode connue depuis des lustres.

« La jeunesse a donné sa part à la crise actuelle », se pliant «de bonne grâce aux rigueurs du confinement ».

Précisément, si nous (les sans voix et parfois sans dents) avons quelque chose à vous reprocher, c’est d’avoir obéi de trop bonne grâce à des consignes médicalement stupides et qui ont été responsables en France de près de 50000 morts évitables[3]. Vous vous êtes soumis silencieusement sans apparemment discuter. Au moment du confinement, de nombreuses données étaient déjà disponibles que la jeune génération habituée aux recherches internet aurait pu découvrir facilement et en même temps la falsification des messages justifiant ce confinement aveugle. En confinant ensemble infectés et non infectés ils ont contaminé les seconds, alors que la prévention des épidémies repose sur la quarantaine (isolant les malades des autres.)

Des pays asiatiques étaient déjà passés par la phase active du covid et avaient géré intelligemment cette période comme Taiwan, La Corée, le Japon, Singapour, sans mettre leur population en prison, ni fusiller leur économie. Pourquoi se fier aveuglément aux injonctions rapidement contradictoires et à la prière du soir de Jerôme Salomon ?

Pouvoir et pensée magique : ils sont très forts, pas incompétents du tout et très toxiques

Par quelle formule magique, le pouvoir a -t-il convaincu des jeunes gens en pleine forme de se cloitrer, de ne plus visiter ses grands-parents aimés, soi-disant pour les protéger. Les protéger mais de quoi ? Ont-ils eu la parole, les vieillards abandonnés à leur solitude, privés de leurs visites familiales, mais aussi de soins de base de leurs kinésithérapeutes, orthophonistes ou bénévoles habituels ? Au nom de quoi, de qui avez -vous pu croire à ces mensonges alors que les manifestations de soignants s’étaient multipliées pour dire « rien ne va plus » et que seuls les gaz lacrymogènes avaient tenu lieu de réponse… Brutalement le pouvoir qui a détruit en 20 ans notre système de santé allait se mettre au service du peuple ? Comment avez-vous pu croire que leurs rodomontades du soir pouvaient vouloir sauver notre santé et pas leurs futurs bénéfices grâce au futur vaccin, qui n’existe pas encore mais a déjà rapporté des milliards en Bourse[4]. Génial, non ?

Pensez-vous qu’entre quelques incertaines semaines supplémentaires de vie de dans la solitude, et le bonheur de vous rencontrer et de vous serrer dans ses bras, votre père ou grand père aurait hésité quelques minutes ? Et ce moment de bonheur n’aurait-il pas été aussi efficace pour ses défenses immunitaires que ces masques, mascarades et autres diversions ?

Cette jeunesse a-t-elle sacrifié volontairement son avenir : « Elle a bien souvent sacrifié son année, ses projets, son confort, voire son avenir, pour préserver les plus fragiles », soulignent-ils. Une référence aux « études interrompues, parcours perturbés, concours compromis ». Il fallait vous renseigner, ne pas vous soumettre les yeux fermés, obéissant à la voix douce du curé du soir…

Non, la jeunesse a obéi docilement, tels les cobayes de Stanley Milgram infligeant des secousses électriques de plus en plus fortes voire létales, juste par obéissance ? C’est là et seulement là qu’elle est à blâmer comme les jeunes des années 40 qui n’ont pas rejoint assez rapidement la résistance.

Vous n’êtes pas responsables d’une éventuelle deuxième vague[5], mais bien des stress post traumatiques imposés à vos enfants, vos conjoints et amis en vous soumettant à ces injonctions morbides injustifiées comme le dénonçaient tout au long du confinement de nombreux articles et vidéos sur les réseaux sociaux.

Il ne fallait pas vous contenter d’écouter France Info et de lire Le Monde, le Point ou Libération. Si je le dis aujourd’hui c’est pour l’avenir, car on voit bien qu’en l’absence de toute deuxième vague (pas de morts, peu de malades), le pouvoir parvient à apeurer tant de gens et à les confiner dans leur espace personnel par le masque, les coupant de tout contact humain normal avec leurs proches, les commerçants, les amis etc. Urgent de réagir, car la rentrée s’approche et il ne faut pas une nouvelle fois se laisser manipuler.

Cette jeunesse qui se plaint de l’absence de reconnaissance n’a pas à se sentir responsable d’une mythique deuxième vague (si elle existait), mais bien de sa soumission qui a effectivement mis en péril son avenir et celui de ses enfants même petits en les privant d’une vie normale, en leur faisant partager leurs angoisses forcément décelables par ces bouchons sensibles, en leur fabriquant un avenir de dépressifs ou d’hypochondriaques.

Laissez vos enfants entrer à l’école sans mesures de distanciation

Alors que la littérature internationale montrait dès début avril qu’aucun enfant de moins de 19 ans n’avait transmis le virus à un adulte ou à un autre enfant[6], un bon nombre de jeunes adultes se sont tus et ont gardé, par peur, leurs petits confinés augmentant ainsi le risque de les contaminer[7]. Si on doit reprocher à cette génération quelque chose, ce n’est en rien le sort des vieillards qu’on aurait dû facilement guérir en leur accordant le traitement efficace du Pr Raoult simple, et ne pas sombrer pour certains dans la polémique induite par big pharma pour placer son remdesivir à 2300 €.



Parents, vous fûtes responsables de les priver de leur vie sociale indispensable pour leur équilibre mental, de les priver des câlins de la mamie chérie, parce que vous étiez « obéissants » à la télé. Et vous avez cru aux mensonges contradictoires du gouvernement Pas de masques car inutiles et interdits aux policiers et au peuple pendant un mois et demi, puis maintenant salvateurs[8] et obligatoires ….

Jeunesse, réveillez -vous ... Même si vous n’êtes pas les seuls endormis, l’avenir est entre vos mains et votre énergie est indispensable pour stopper le viol moral et bientôt physique (vaccins imposés ?) de tant de populations au monde et en France en particulier.

Jeunes gens auteurs de cette tribune du Parisien, la jeunesse n’est effectivement pas homogène et heureusement lorsqu’on voir les dégradations et « incivilités » se multiplier.

Mais ne pas accepter de voir que l’épidémie est terminée en Europe, que la vie doit reprendre normalement sans mesures dites sanitaires qui ne sont en réalité que politiques ne rend pas service : ni aux vieux, ni aux jeunes et moins jeunes. Ne vous laissez pas manipuler.

C’est votre droit plein et entier de fuir les rave-party, mais ne le faites surtout pas pour sauver des vies. C’est de la propagande et d’ailleurs vous avez vu la stigmatisation de la fête de la musique, des manifestations diverses non interdites (Adama etc..) des manifestations de Berlin, Bruxelles etc… qui allaient entrainer une vague, voir un tsunami et RIEN. Pas de rebond, que des « cas » faute de mieux, qui démontrent que certains ont rencontré un jour le virus, le récent ou le rhume d’il y a deux ans et s’ils sont nombreux, et bien l’immunité collective cherchée est finalement là. De quoi se plaint-on ? Pas de malades, pas de morts, des gens naturellement vaccinés[9].

Vivez votre vie !

Alors si vous aimez les rave party ou les grands bals musette, allez-y profitez-en, la vie passe vite et grand dieu, entre deux fêtes, allez les raconter à vos ainés, et fermez la télévision. Vous n’avez aucune raison de vous croire coupable de quoi que ce soit dans cette pandémie, en revanche vous êtes responsables de vos enfants, de votre famille et cela nécessite de ne pas accepter n’importe quelle injonction liberticide infondée.

Pas de vague mais au cas où, exigez la chloroquine

L’épidémie ne repartira probablement pas, le virus étant muté et moins virulent selon toutes les apparences. Mais comme nul n’est prophète, si par hasard vos proches tombaient malades, votre responsabilité serait d’exiger le traitement qui marche, azithromycine et chloroquine, et de ne pas regarder le malade s’aggraver sous doliprane, sous prétexte qu’un ministre en a décidé ainsi.

Votre seul devoir, Jeunesse de 2020, est de construire votre avenir sans vous laisser soumettre à des injonctions, non justifiées par des démonstrations valides, par le pouvoir d’autorité. Restez libres et ouverts aux différentes opinions et fuyez comme la peste, la pensée unique, bien plus toxique que le covid.

C’est vous et seulement vous qui pouvez nous sortir de cette sombre période qui nous mène droit vers le totalitarisme et ses horreurs. Votre énergie, votre ténacité pourront (avec notre aide peut-être mais dépourvue de vos forces), imposer au pouvoir de renoncer à des mesures liberticides sans intérêt sanitaire, comme le port obligatoire du masque en plein air ou à domicile, voire de faire l’amour avec un masque. Le ridicule ne tue pas et le pouvoir teste ainsi notre soumission à tous.

Réveillez-vous, ne vous satisfaites pas d’avoir obéi docilement à des injonctions dangereuses comme le confinement qui a aggravé la mortalité dans tous les pays où il a été appliqué[10] ou à l’obligation du masque alors que l’épidémie est terminée et que celui-ci perturbe au minimum vos relations avec l’autre, les autres, tous les autres. Sauvegardons notre humanité, nous ne sommes pas des robots.

[1] https://www.leparisien.fr/societe/sante/tribune-face-au-rebond-de-l-epidemie-la-jeunesse-refuse-d-etre-le-bouc-emissaire-15-08-2020-8368383.php

[2] Voir les livres de Serge Garde et Laurence Beneux https://www.alterinfo.net/Pedocriminalite-l-enquete-qui-accuse-Serge-Garde-coauteur-du-Livre-de-la-honte-temoigne_a16737.html

[3] Le confinement a abouti à plus de 30000 morts de covid19 alors que sans confinement aveugle mais avec quarantaine ciblée (comme l’Allemagne) nous n’en aurions déploré qu’environ 6000 ; et qu’on ne nous raconte pas que c’est parce qu’on n’avait de tests : dans cette maladie nouvelle personne n’en avait. Mais les allemands ont décidé d’en faire et ont accepté l’aide des vétérinaires alors que notre gouvernement a décidé de refuser les offres de tests, de nous mentir pour nous enfermer. Le confinement en bloquant toute l’activité médicale normale sera responsable de plus de25000 à 30000 morts collatérales par défaut de soins prolongés.

[4] Grâce aux aides gouvernementales aux USA et de la commission européenne et nationale) et la hausse des cours de Bourse des entreprises des vaccins

[5] Qui a infiniment peu de chances de survenir contrairement à ce qu’ils veulent vous faire croire

[6] C’est toujours exact après plus de vingt millions de contaminations dans le monde aucune publication qui témoignerait d’une transmission du coronavirus par un enfant

[7] Toutes les études sur le Covid19 et les enfants montrent que la contamination survient près de 4 fois sur 5 à partir d’un adulte de la famille confiné avec l’enfant.

[8] Alors qu’ils sont devenus inutiles puisqu’il n’y a presque plus de malades ; d’après santé Publique France il n’y a eu le 15/8 pour l’ensemble des 100 départements français que 71 nouveaux hospitalisé dont 11 en réanimation et 4 décès attribués au Covid19 alors que nous disposons de 395 000 lits d’hospitalisation (en 2018), 7 000 lits de réanimation et enregistrons environ 1400 décès quotidiens

[9] Et la vaccination par une maladie virale qui n’a pas donné de complications dure la vie durant alors que les vaccins exigent souvent des rappels

[10] http://www.francesoir.fr/le-confinement-tout-ce-que-lon-ne-vous-pas-dit-...