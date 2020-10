Raoult chez Morandini : quand le professeur appelle les journalistes d'investigation à faire leur travail (vidéo)

L'intervention du Professeur Raoult, sur C News, dans l'émission de Jean-Marc Morandini, vendredi 9 octobre, mérite assurément le détour. J'en retiens, pour ma part, la dénonciation de "la grande escroquerie" qui soit, la possibilité d'utiliser l'hydroxychloroquine pour quelque 5 milliards d'êtres humains, mais aussi et surtout, l'appel à la presse d'investigation à propos des essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine qui ont été subrepticement abandonnés en France.

L'escroquerie, tout d'abord.

Le professeur Raoult déclare : "Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça ? Et ça devrait vous poser la question de savoir : mais est-ce qu'on me ment ? Ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine ? Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas."

"Il y des gens qui ont essayé de faire croire, et qui ont réussi à faire croire, à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, et qui est l'un des deux médicaments les plus prescrits de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait."

"C'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur l'état de notre société, qu'on peut berner à un point incroyable".

L'utilisation de l'hydroxychloroquine, en second lieu. "Pourquoi une telle polémique ?" dit Jean-Marc Morandini, "pourquoi ce traitement n'est-il pas retenu ?"

"Vous entendez surtout certaines voix" rétorque Didier Raoult. "Dans votre écosystème, la perception du monde est ce qu'elle est. Moi, j'ai une autre perception."

"Il y a 5 milliards de personnes qui vivent dans les pays où l'hydroxychloroquine est recommandée, ou proposée, dans le traitement du Covid 19. Vous croyez que le monde se fait à l'intérieur de la ceinture du périphérique ? Moi, je ne le crois pas".

Enfin, l'appel à la presse d'investigation.

Jean-Marc Morandini interpelle le Professeur Raoult : "Est-ce que vous continuez de dire que l'hydroxychloroquine, ça marche ?"

Et voici sa réponse :

"Si, dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi je fais appel aux journalistes d'investigation. Je voudrais bien savoir pourquoi les deux essais comparatifs faits dans ce pays : Discovery et l'essai qui a été fait à Angers, ont été arrêtés prématurément, tous les deux, alors que l'hydroxychloroquine donnait des résultats supérieurs au placébo. Cela, c'est du travail de journaliste, et ce n'est pas jaser sur un plateau, cela, ça m'intéresse. Il n'y en a qu'un qui s'y est intéressé, c'est FranceSoir, pour l'instant. Mais je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais, pour leur dire : "Mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés ? Quel est le rationnel scientifique d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtiez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire, et que les résultats préliminaires sont en faveur de l'hydroxychloroquine ? Cela, c'est une question intéressante".

Question intéressante, à coup sûr. Et surtout embarrassante.

Mais qui répondra au Professeur Raoult ? Et quand ?