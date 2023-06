Tribune : soutien international au Professeur Raoult et à l’équipe de l’IHU méditerranée

Suite à la tribune parue ce lundi dans le monde de médecins français, c’est un soutien international que reçoit ce jour le Professeur Raoult dans une tribune initiée par l’association Bonsens.org. Cette tribune a déjà recueilli plus de 50 signatures de médecins et scientifiques de divers pays (France, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Brésil, Etats-Unis,…)

Un élan de solidarité de la communauté scientifique internationale est apparu dans les dernières 24 heures en réponse aux attaques constantes subies par l’ancien directeur de l’IHU Méditerranée et ses chercheurs.

Nous avons pu consulter les messages de soutien des divers scientifiques et médecins qui se sont mobilisés rapidement pour apporter non seulement un soutien au Professeur Raoult mais aussi aux autres chercheurs et professeurs de l’IHU qui sont visés et attaqués dans la tribune publiée dans Le Monde.

Dans la tribune reproduite ci-après, l’association BonSens.org a sollicité dans un premier temps des médecins ou scientifique dans le domaine de la Santé ou de la biologie. D’autres scientifiques puis personnalités se sont joints aussi.

La prise en charge précoce des patients Covid19 a sauvé des vies Nous, signataires de cette tribune, de par notre pratique hospitalière face à la Covid19, notre pratique de médecine de ville et/ou suite à nos lectures de plusieurs centaines de publications scientifiques peer-reviewed sur le sujet, nous confirmons que la prise en charge précoce des patients atteints de Covid19 a sauvé des vies. Non il n’y a pas d’études cliniques sauvages à l’IHU Marseille Nous affirmons que les études rétrospectives rassemblant les données hospitalières de patients soignés au sein d’un établissement ne constituent pas des « essais cliniques sauvages ». Ce sont des études d’observation fondées sur l’acte de soin dont la qualité scientifique n’est pas moindre que celles des essais randomisés généralement contrôlés par l’industrie pharmaceutique. Il est important pour l’avancée de la science médicale que ce type d’étude soit publié dans des journaux scientifiques et que les données soient mises à disposition de la communauté scientifique. Nous soutenons la démarche de soins précoces proposée à l’IHU Marseille Nous soutenons donc la démarche de soins précoces qu’a adoptée dès mars 2020 l’IHU de Marseille sous la direction du Professeur Didier Raoult et nous soutenons sa démarche de publier les résultats de ces traitements précoces pour la communauté scientifique et pour la qualité du débat public. Non le Professeur Raoult n’est pas isolé Nous affirmons que le Professeur Raoult n’est pas isolé dans le monde médical et scientifique et que dans de nombreux pays tels que l’Inde, la majeure partie des pays d’Afrique, ou de nombreux états brésiliens, les soins précoces ont été utilisés avec succès. ­­ L’hydroxychloroquine et l’ivermectine ont un intérêt indéniable dans la Covid19 Nous soutenons que plusieurs centaines d’études revues par les pairs rapportent un avantage signifificatif indéniable aux traitements à base d’hydroxychloroquine et /ou d’ivermectine associée ou non à l’azithromycine ou la doxycycline, dans la prise en charge précoce de la maladie Covid19. Nous rappelons que le Professeur Raoult avait précisé très tôt que l’hydroxychloroquine seule avait une efficacité relative et que seule la combinaison avec l'azithromycine était pour lui vraiment efficace. L’hydroxychloroquine à doses courantes n’est pas dangereuse Nous rappelons que l’utilisation en toute sécurité de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine avec ou sans azithromycine est très bien connue des médecins hospitaliers et des médecins de ville, et que lorsque ces molécules ont été utilisées à doses courantes sur une période brève en traitement précoce, aucune étude sérieuse n’a pu prouver un quelconque sur-risque pour les patients. Au moment où les autorités sanitaires ne préconisaient que le Doliprane® et le confinement des malades à leur domicile, le soin précoce avec des médicaments très bien connus des médecins a sauvé des vies. Les médecins peuvent prescrire hors AMM Enfin nous rappelons que jamais l’hydroxychloroquine ni l’ivermectine n’ont été interdites de prescription en milieu hospitalier, et qu’en médecine générale, l’interdiction de prescription de l’hydroxychloroquine n’a été effective qu’entre le 25 mars 2020 et le 10 juillet 2020. Cette liberté de prescrire a été depuis confirmée par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et le Professeur Salomon, Directeur général de la santé, qui ont déclaré que les médecins pouvaient prescrire hors AMM cette molécule. Selon l’Académie de Médecine et l’Ordre des Médecins, en France 20% des prescriptions sont « hors AMM », pouvant aller jusqu’à 80% dans certaines spécialités. Pourquoi ce qui est largement autorisé et utilisé par tous les médecins, ne le serait pas pour le Pr Raoult ? Des essais randomisés stoppés précocement alors qu’il y avait un signal d’efficacité Nous rappelons aussi que lors de la publication de l’étude frauduleuse du Lancet, Monsieur Véran, alors ministre de la santé, avait fait suspendre les inclusions de patients dans les groupes hydroxychloroquine des essais randomisés en cours Discovery et Hycovid et lorsque la fraude a été dévoilée, et la publication du Lancet rétractée, ces inclusions n’ont pour autant pas été reprises alors qu’il était visible qu’il existait déjà un signal d’efficacité de la molécule qui aurait pu être possiblement confirmé par une cohorte plus importante. Nous demandons que les signataires de la tribune contre le Pr. Raoult précisent leurs conflits d’intérêts Nous sommes donc en désaccord sur ce sujet avec la tribune d’une vingtaine de scientifiques publiée dans le journal Le Monde le 28 mai 2023, et demandons à ce que leurs conflits d’intérêts soient divulgués au grand public afin d’éclairer les citoyens sur les motivations de leur prise de position. Commission d’enquête indépendante Pour finir, nous nous associons à la demande du Professeur Raoult qu'une commission d'enquête indépendante avec des experts internationaux soit mise en place afin d'évaluer la performance des thérapeutiques précoces telles que celles prescrites à l'IHU, et utilisées dans de nombreux pays.

L’association BonSens.org, financée exclusivement par des dons, comprend de nombreux scientifiques comme fondateurs : le Professeur Perronne, infectiologue de renommée mondiale, le docteur Gérard Guillaume, Jean-François Lesgards docteur en biochimie, Corinne Reverbel docteur en microbiologie et Xavier Azalbert directeur de France-Soir comptent parmi les cofondateurs. BonSens.org a œuvré sans relâche depuis 2020 à restaurer le bon sens sur des sujets de santé humaine, sociétale et de l’économie au travers de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et des actions juridiques. Ce sont plus de 60 actions juridiques qui ont été menées sur les traitements précoces, en soutien des soignants suspendus, sur les effets secondaires de la vaccination Covid19, sur les contrats des vaccins ainsi que sur les échanges de SMS entre Albert Bourla président de Pfizer et Ursula Von der Leyen. BonSens.org est soutenu par ses membres et donateurs.

Médecins et Scientifiques signataires de la Tribune

Professeur Christian Perronne, MD, PhD, Infectiologue

Dr Peter Mc Cullough, MD, MPH, Cardiologist, Epidemiologist, Texas

Katarina Lindley D.O. FACOFP, President Global Health Project, COO Global COVID Summit, President Texas AAPS

Docteur Gérard Guillaume, MD, Rhumatologue

Hélène Strohl-Maffesoli, Inspectrice générale des affaires sociales honoraire (IGAS), Paris

Prof. Hector Carvallo, Prof. of Internal Medicine, Buenos Aires, Argentina

Prof. Roberto Hirsch, Prof. of Infectology, Buenos Aires, Argentina

Dr Raphael Stricker, MD, Internal Medicine, Director of Union Square Medical Associates, San Francisco, CA, USA.

Doctor Sabine Hazan, Gastroenterologist, Researcher, Clinical Trial Expert, USA

Dr Flavio A. Cadegiani, MD, MSc, PhD, Brasilia, Brazil

Dr Mike Yeadon, Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, Former Vice President & Global Head of Respiratory & Allergic Diseases Research

Professeur Patrick Forterre, Microbiologise, Universitaire, membre de l'Académie Européenne de Microbiologie

Jennifer Jones, B.S. Chemistry, J.D Law, Chemist, Intellectual Property Attorney (retired), Camas, WA

Dr Louis Fouché, Médecin Réanimateur, Marseille

Dr Eivind Vinjevoll, MD, Senior consultant anaesthesiologist, Volda, Norway

Dr. Simone Gold, MD, JD, Founder, AFLDS , CEO, GoldCare, USA

Dr Eric Menat, Médecin Généraliste, Muret

Jean-François Lesgards, PhD, Chercheur en Biochimie, Stress Oxydant et Inflammation. Université Aix Marseille

Dr Gérard Delépine, Chirurgien Oncologue, sans conflits d’intérêt

Dr Nicole Delépine, Pédiatre, Cancérologue sans conflits d’intérêt

Dr Klaus Schustereder, Médecin interniste-généraliste, Suisse

Dr Marsha Y. Blakeslee, D.O, Severna Park, MD, Internal Medicine, USA

Dr Gayln Perry, MD, Perry Center for Pediatric and Adult Sleep Care, CEO and Owner, Kansas City

Dr Jean Emsallem, Médecin Vasculaire (Angéiologue), Chargé de cours à la Faculté de Médecine, Sorbonne Université de Paris et à la Faculté de Médecine de Marseille

Dr Jose Iglesias, DO FASN, Associate Professor of Medicine, Hackensack Meridian University School of Medicine, Jersey Shore University Hospital, USA

Dr Gérard Maudrux, Ancien président de la caisse d’assurance maladie des professions libérales, Ancien président de la caisse de retraite des médecins de France, Membre de l’Académie de Chirurgie

Dr Claude Escarguel, Microbiologiste hospitalier et ancien président du syndicat national de praticiens des hôpitaux généraux, Porte parole du collectif de médecins "AZI-THRO- D'hospitalisations" et coprésident de l'association de malades covid-longs (UPGCS), membre du conseil scientifique de la fondation Luc Montagnier

Dr Tess Lawrie, Director of EbMCsquared CiC

EurIng Dr Edmund Fordham, PhD, FInstP

Hélène Banoun, Pharmacien biologiste, PhD, ancien chargé de recherches INSERM

Dr Marc Rendell, M.D., physician, Newport Coast, California

Dr Eleftherios Gkioulekas, Professor of Mathematics, Undergraduate Program Coordinator, School of Mathematical and Statistical Sciences, University of Texas Rio Grande Valley

Dr Gerilyn E. Cross, M.D., F.A.C.O.G., Obstetrician/Gynecologist, Hormone Therapy of Citrus County, Crystal River, FL, U.S.A.

Dr Eric Loridan, Chirurgien général et digestif, Boulogne sur mer

Dr Timothy Stonesifer, DO, Chambersburg, USA

Dr Carrie Cannon, MD, MS

Dr Hélène Chollet, Médecin Généraliste, volontaire à IHU à HDJ COVID

Dr Daniel Chollet, Pneumologue

Dr Françoise Giorgetti, Médecin ORL, Médecin volontaire à l’IHU Marseille

Dr Nicolas Zeller, Médecin Généraliste

Dr Corinne Navarro, Médecin Généraliste

Dr Alain Joseph, Médecin Spécialiste en médecine générale, retraité actif

Dr Marc Arer, Médecin retraité

Dr Jean Valette, spécialiste en Médecine Générale, retraité

Dr Martine Fleury, Psychiatre retraitée

Dr Jean-Marc Rehby, Médecin généraliste

Rachel Maldonado, MSW, LSW, Therapist & Life Coach, Chicago, Illinois

Corinne Reverbel, PhD Biochimie

Bernard Sudan, ancien chef de laboratoire en pharmacologie et toxicologie à Ciba-Geigy, Ciba, Novartis Bâle, Suisse

Dr Lucy Kerr, Médecin, Directeur SonImage, Brésil

Personnalités en soutien (la lettre a été écrite par des scientifiques et médecins et ces personnalités ont souhaité s'y associer)

Michel Maffesoli, Professeur émérite à la Sorbonne

Laurent Mucchielli, Directeur de Recherche CNRS

Alain Houpert, Sénateur

Laurence Muller-Bronn, Sénatrice

Sylvie Goy-Chavent, Sénatrice

René CHICHE, Professeur de philosophie, Vice-président national Action & Démocratie, Membre du Conseil supérieur de l'éducation

Mary Beth Pfeiffer, Investigative Journalist, Author: “Lyme: The First Epidemic of Climate Change”

Paul Medhurst, PhD, NPP, Retired U.N. Officer, Prof., Police, Army, Penzance, U.K.

Xavier Azalbert, Investigative & Scientific journalist, Mathematician & Economist, France

Carole H. Browner, Professeur de recherche émérite, département d’anthropologie, Centre pour la culture et la santé, Institut Semel pour les neurosciences et le comportement humain Université de Californie, Los Angeles